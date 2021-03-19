Как носить хвост из волос: 12 модных причесок для офиса, свидания и на каждый день
Хвост из волос – универсальная и всегда актуальная прическа. Преимущество хвоста в том, что его можно бесконечно совершенствовать, экспериментировать со стилем, высотой, добавлять модные элементы плетения и трендовые аксессуары. Поэтому ищите 12 красивых идей, как носить хвост – в нашем материале.
Источник:24 канал
Деловой высокий, перевязанный игривой лентой или женственный низкий – вариантов, какой стильный хвост можно сделать, множество. Выбирайте среди модных и оригинальных идей ту прическу, которая идеально подойдет к вашему образу и будет соответствовать случаю.
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12 модных способов носить хвост из волос
Хвост для свидания, украшенный жемчугом
Аккуратный и стильный хвост для офисных будней
Прическа в стиле Арианы Гранде
Маскимально высокий хвост и baby hair, как у Кайли Дженнер
На каждый день: стильный небрежный хвостик, легко зафиксированный
Хвост в стиле ретро с подкрученными концами
С модным нежным плетением и аксессуаром
Частично собранные на макушке вьющиеся пряди
Хвост с идеальным начесом
Красивое сочетание: хвост с косой
Оригинальная идея для совершенствования хвоста
Низкий женственный хвост с бантом
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