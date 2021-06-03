Як омолодити обличчя за допомогою макіяжу: 3 лайфхаки від візажиста Сінді Кроуфорд

Макіяж – це універсальний б'юті-інструмент, яким можна вдало підкреслити переваги своєї краси і навіть скорегувати деякі вікові особливості. Зірковий візажист Ханг Ванго поділився прийомами у мейк-апі, які допоможуть замінити скальп хірурга, якщо ви прагнете візуально омолодити обличчя.

Серед клієнток Ханг Ванго відомі топ-моделі і голлівудські знаменитості, зокрема Сінді Кроуфорд і Джуліанн Мур. Тому експерт знає, як зробити так, щоб жінки завжди виглядали молодо і розкішно.

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Візажист Marc Jacobs Beauty, Ханг Ванго каже: "Я не люблю змінювати образ людини до невпізнання. В якості експерименту це, звісно, має місце бути, але усе-таки важливо зберігати індивідуальність персони. Мені подобається, коли жінки з моїм макіяжем відчувають себе красивими. Головний принцип хорошого мейк-апу: чим його менше, тим краще. Створюйте образ поетапно, покроково і використовуйте макіяж лише як спосіб підкреслити природну красу, приховуючи недоліки і підкреслюючи переваги, а не як маску. Звісно, макіяж для 20-річних і 50-річних необхідно робити по-різному. А загалом, щоб візуально зробити обличчя молодшим, потрібно дотримуватися дуже простих правил".

Омолоджувальний макіяж: 3 лайфхаки від візажиста Ханг Ванго

Підготовка шкіри до нанесення мейк-апу. За словами зіркового візажиста, потрібно правильно заґрунтувати полотно, щоб фарби краще на нього лягали. Тому перед використанням декоративної косметики ретельно нанесіть зволожувальний крем на шкіру обличчя, шиї і на ділянку вух. Зачекайте, щоб продукт повністю увібрався. Потім наносіть легкий праймер, консистенція якого нагадуватиме сироватку. Важливо, щоб у складі праймера були лише натуральні компоненти, в ідеалі – кокосова олія. Натомість силіконових складників слід уникати.

Макіяж губ. Аби зробити губи на вигляд молодшими, потрібно додати їм об'єму. Для цього обведіть контур губ олівцем, колір якого буде максимально наближеним до природного відтінку ваших вуст. Ханг Ванго радить віддавати перевагу нюдовим тонам. Цим олівцем також можна повністю замолювати губи перед нанесенням помади, аби вона була більш стійкою.