Как омолодить лицо с помощью макияжа: 3 лайфхака от визажиста Синди Кроуфорд

Макияж – это универсальный бьюти-инструмент, которым можно удачно подчеркнуть достоинства своей красоты и даже скорректировать некоторые возрастные особенности. Звездный визажист Ханг Ванго поделился приемами в мейк-апе, которые помогут заменить скальп хирурга, если вы хотите визуально омолодить лица.

Среди клиенток Ханг Ванго известные топ-модели и голливудские знаменитости, в частности Синди Кроуфорд и Джулианна Мур. Поэтому эксперт знает, как сделать так, чтобы женщины всегда выглядели молодо и роскошно.

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Визажист Marc Jacobs Beauty, Ханг Ванго говорит: "Я не люблю менять образ человека до неузнаваемости. В качестве эксперимента это, конечно, имеет место быть, но все-таки важно сохранять индивидуальность персоны. Мне нравится, когда женщины с моим макияжем чувствуют себя красивыми. Главный принцип хорошего мейк-апа: чем его меньше, тем лучше. Создавайте образ поэтапно, пошагово и используйте макияж только как способ подчеркнуть естественную красоту, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства, а не как маску. Конечно, макияж для 20-летних и 50-летних необходимо делать по-разному. А вообще, чтобы визуально сделать лицо моложе, нужно соблюдать очень простые правила".

Омолаживающий макияж: 3 лайфхака от визажиста Ханг Ванго

Подготовка кожи к нанесению мейк-апа. По словам звездного визажиста, нужно правильно загрунтовать холст, чтобы краски лучше на него ложились. Поэтому перед использованием декоративной косметики тщательно нанесите увлажняющий крем на кожу лица, шеи и на участок ушей. Подождите, чтобы продукт полностью впитался. Затем наносите легкий праймер, консистенция которого будет напоминать сыворотку. Важно, чтобы в составе праймера были только натуральные компоненты, в идеале – кокосовое масло. А вот силиконовых компонентов следует избегать.

Макияж губ. Чтобы сделать губы более молодыми, нужно придать им объем. Для этого обведите контур губ карандашом, цвет которого будет максимально приближенным к естественному оттенку ваших уст. Ханг Ванго советует отдавать предпочтение нюдовым тонам. Этим карандашом можно полностью зарисовать губы перед нанесением помады, чтобы она была более устойчивой.