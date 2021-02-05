Стильная челка – это всегда удачный способ освежить свой имидж без кардинальных изменений. Однако важно выбирать не только тот вариант челки, который подойдет вашему типу волос и особенностям лица, но он также должен соответствовать последним hair-тенденциям. Поэтому узнайте, какие челки будут модными весной 2021.

Челка был одним из главных трендов 2019 года. Даже Кендалл Дженнер, которая почти не меняет прическу, обновила бьюти-образ с помощью рваной "челки". Впоследствии в моду пришел срез в стиле Бриджит Бардо с прядями, которые красиво обрамляли лицом, а теперь трендовыми являются варианты небрежных челок со стильными неровностями.

Вам будет интересно: От голливудских локонов до афрокудрей: 5 способов накрутить волосы

Модные идеи для челок

Рваная челка Кендалл Дженнер

Челки во французском стиле

Бьюти-идея от Жанетт Мэдсен

Небрежные срезы

Густые челки

Челка-шторка