На состояние кожи и общий вид лица негативно влияют стресс, волнение, дефицит здорового сна. Чтобы освежить тусклую и безжизненную кожу и иметь менее усталый вид, стоит воспользоваться 5 советами от дерматологов.

Прошлый год принес многим перманентное чувство усталости, признаком которой могут быть синяки под глазами, тусклость лица, неожиданная реакция кожи или нервозное состояние. Доктор Анджали Махт, дерматолог-консультант лондонской косметологической клиники Skin55, говорит: "Длительный стресс сказывается многочисленными косвенными последствиями. Многие из нас страдают из-за повышенного уровня стресса и беспокойства, которые вызывают не только психологическую усталость, повышают уровень хронического стресса, но и влияют на режим сна, физическую усталость и повышение уровня гормона стресса, кортизола, усиливая любые имеющиеся проблемы с кожей".

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Соучредитель и глобальный президент Elemis Ноелла Габриэль также подтверждает, что стресс негативно влияет на состояние кожи: "Нужно понимать, что стресс – это не что-то временное, а то, с чем наша кожа вынуждена бороться каждый день. Наша кожа ежедневно сталкивается с внешними раздражителями, которые усиливаются эмоциональными переживаниями".

Совсем избегать стрессовых ситуаций в своей жизни трудно. Поэтому, по мнению экспертов, нужно знать, что может помочь иметь менее усталый вид и сохранять хорошее состояние кожи.

Как иметь безупречную кожу и уменьшить видимость усталости на лице

Выработайте режим сна

Габриэль отмечает важность мелатонина для кожи. Она объясняет, что в 21:00 организм начинает готовиться ко сну, производя мелатонин, который выполняет роль мощного противовоспалительного антиоксиданта. Гормон помогает нормализовать циркадный ритм и борется с воспалениями и окислительным стрессом, которые ускоряют процессы старения.

Если выработке мелатонина мешает нарушенный сон, беспокойство или стресс, организм начинает вырабатывать кортизол, который тормозит процесс формирования кожей гиалуроновой кислоты – естественного увлажнителя. Это значит, что плохой сон может привести к сухости и обезвоживанию кожи, а затем к тусклости и нарушению кожного барьера,

– говорит Габриэль.

В частности, нельзя пренебрегать вечерним уходом за кожей. Именно во время сна восстанавливается защитный барьер дермы, а специальные увлажняющие и питательные средства будут усиливать этот эффект.

Увлажняйте кожу вокруг глаз

Доктор Махт рассказывает: "Когда мои пациенты жалуются на усталый вид, то часто имеют в виду верхнюю треть лица, особенно – кожу вокруг глаз. Проблемы могут варьироваться от пигментации или синяков под глазами до мелких или глубоких морщин и углублений из-за потери объема". Поэтому именно увлажнение способствует бодрому виду лица. Чтобы эффективнее увлажнить участок кожи вокруг глаз, используйте специальный крем с кофеином или пептидами, который временно разгладит верхний слой кожи, чем уменьшит видимость тонких линий. Кроме этого средства, увлажняйте кожу вокруг глаз косметическими продуктами, содержащими витамины A и C и которые смогут осветлить синяки под глазами.

Обязательно очищайте

Кожу нужно очищать, даже если вы целый день провели дома. Воздух в помещении также бывает загрязненным, поэтому вечернее умывание поможет убрать жир, грязь и ороговевшие клетки кожи, которые в течение дня накапливаются на лице. Эксперты убеждены, что двойное очищение – это еще лучше.

Для меня, очистка – это основа хорошей кожи. Начните двойную очистку из средства для чистки на масляной основе, чтобы глубоко очистить кожу, убрать загрязнения и смыть макияж,

– советует Габриэль.

Чтобы сделать двойную очистку, после первого этапа используйте средство, предназначенное решить конкретную проблему, например: обезвоживание или высыпания. Таким образом вы идеально подготовите кожу к нанесению масел и сывороток, которые смогут эффективно помочь дерме.

Боритесь с тусклостью

Обычно усталость на лице характеризуется именно тусклым цветом и отсутствием сияния кожи. Доктор Махт дает совет для борьбы с этими проблемами: "Использование мягких отшелушивающие средств может помочь снять верхний слой отмерших клеток кожи и сделать ее ярче. Чувствительная кожа? Попробуйте использовать тоник с полигидроксикислотой (PHA) в зимние месяцы – он будет отшелушивать кожу, не обнажая и не высушивая верхний слой".

Дышите глубоко

Одним из самых простых советов от дерматологов, но не менее действенным, является повторение нескольких глубоких вдохов и выдохов. Глубокое дыхание помогает мышцам лица расслабиться, а коже стать мягкой. Габриэль говорит: "Поскольку многие из нас часами сидят сгорбленными за столом, то и дышат очень поверхностно. Дыхание – настоящее дыхание – имеет ключевое значение для правильного функционирования нашего тела. От пищеварения до детоксикации, без кислорода клетки нашего тела просто не могут выполнять свою работу в полной мере. Когда мы глубоко дышим, диафрагма опускается и позволяет легким расширяться и наполняться кислородом. В легких кислород замещается дезоксигенованой кровью, которая затем распределяется во всем теле и поддерживает жизненно важные процессы. И это то, что нужно нашей коже просто сейчас".