Як освіжити шкіру обличчя: 5 бюджетних експрес-масок з натуральних інгредієнтів

Швидко, легко і дієво освіжити шкіру обличчя можна навіть за допомогою того, що є під руками. Наприклад, перша сезонна полуниця може стати чудовою основою для тонізуючої експрес-маски.

Влітку важливо завжди мати красивий і свіжий вигляд. Завдяки природі, яка дозволяє нам використовувати доступні інгредієнти у косметичних цілях, доглядати за собою в домашніх умовах набагато легше. Масажистка і консультантка з доглядових процедур Марія Алтухова поділилася дієвими рецептами експрес-масок і відповіла на найбільш поширені запитання щодо догляду за обличчям вдома.

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Що потрібно знати про "швидкі" маски для обличчя

Експрес-маска для обличчя стає у нагоді, коли потрібно освіжити шкіру перед вечіркою, побаченням, вечерею з діловими партнерами чи, навпаки, зняти набряки перед роботою. Зокрема, такі суміші з натуральних інгредієнтів є корисними у боротьбі зі сухістю або жирністю шкіри, тьмяним кольором лиця, дрібними зморшками. Проте важливо доглядати за шкірою комплексно, звертаючи увагу на її тип та індивідуальні потреби. Адже домашня маска – це не панацея.

І якщо ви ніколи цього не робили, то спочатку потрібно звернутися до фахівця, який допоможе визначити тип вашої шкіри, підібрати відповідний догляд. А якщо у вас проблемна шкіра чи хронічний перебіг акне, обов'язково важливо проконсультуватися не лише з косметологом, а й із дерматологом,

– наголошує Марія Алтухова.

Також не варто вірити, що звикне до живильних чи зволожувальних масок, якщо надто рано почати за нею доглядати. Проте, якою б молодою і здоровою не була дерма, їй потрібні регулярне очищення, зволоження, додаткове живлення і насичення антиоксидантами.

Перш ніж нанести маску на обличчя, зробіть тест на можливу алергічну реакцію. Наприклад, якщо ви схильні до харчової алергії, то маска з червоних ягід може спричинити подразнення і почервоніння на шкірі. Аби переконатися у безпечності інгредієнтів, очистіть шкіру на згині ліктя (на внутрішньому боці руки) або на зап’ясті, покладіть на цю ділянку трішки розтертої полуниці, меду чи інших продуктів, з яких плануєте робити маску. Руку можна обгорнути харчовою плівкою. Зачекайте 15 – 20 хвилин.

За словами консультантки з догляду, Якщо відразу з'явилося почервоніння на шкірі, печіння, свербіж, то використовувати такий інгредієнт не варто. У протилежному випадку зачекайте до вечора чи наступного дня, щоб точно переконатися у відсутності алергічної реакції, і наносіть маску на обличчя.

Додамо, що на подразнену шкіру, на обличчя з прищами або з розширеними судинами, запаленням після акне не варто наносити маску. Якщо проблеми не зникатимуть тривалий час, то зверніться до лікаря.

Як швидко освіжити обличчя: бюджетні та корисні маски

Маска з полуниці або ягідного пюре

Ця весняна ягода містить багато вітаміну C. Зокрема, її складники запобігають лущенню шкіри та підвищують тонус судин. За допомогою домашньої полуниці і суниці можна ефективно очистити шкіру, звузити пори, частково прибрати дрібні зморшки. Така ягода складається із великої кількості води, тому й може добре зволожити шкіру. Приготуйте полуничну маску лише з 1 вищезгаданого розтертого продукту або зробіть пюре з різних ягід.

Маска з огірків

скрабувати шкіру перед нанесенням полуничної маски не потрібно. Адже полуниця й інші кислі ягоди виконують функцію природного скрабу. За допомогою пектинових волокон і зерняток такі ягоди здатні ідеально очистити обличчя.

Навіть косметологи визнають, що огірки володіють чудовими зволожувальними, пом'якшувальними і відбілювальними властивостями. Аби приготувати маску з огірків, потрібно поєднати розтерті огірки і полуницю. Також можна зробити ефективний тонік для обличчя. До рідини можна додати сік алое, який тонізує шкіру, знімає запалення і подразнення. Перевага рослини у її доступності. Адже алое росте на підвіконнику чи не у кожному домі.

Маска з вівсянки

Те, що ви звикли їсти на сніданок, можна використати й в інших цілях. Подрібніть вівсяні пластівці в кавомолці, додайте мед, фрукти або кефір. Накладайте суміш із вівсянки на обличчя. Вона живитиме, тонізуватиме і омолоджуватиме шкіру. А щодо меду, то не забудьте про тест на алергічну реакцію. Адже інгредієнт часто викликає алергію.

Маска з крохмалю

Звичайний крохмаль жартома навіть називають альтернативою ботоксу. Адже маска на основі цього продукту помітно підтягує шкіру – ліфтинг-ефект. Щоб приготувати корисну суміш, 1 столову ложку крохмалю залийте 100 мілілітрів холодної води, ретельно перемішайте, додайте 50 мілілітрів гарячої води, покладіть усе на невеликий вогонь і зачекайте, допоки маса не загусне.

Маска з глини

Глина є бюджетним і доступним б'юті-засобом, який можна придбати у будь-якій аптеці. Вона є особливо актуальною в теплі пори роки і підходить для різних типів шкіри. За допомогою глини можна абсорбувати бруд, позбутися від надлишків себуму, глибоко очистити і звузити пори. Для приготування маски з глини достатньо до сухого порошку додатки трішки води.

Як правильно робити маски для обличчя

Після приготування маски вимийте добре руки, очистіть шкіру обличчя і шиї. Щоб волосся не заважало процедурі, приберіть його за допомогою пов'язки або хустки.

Щоб маска краще подіяла, заздалегідь розпарюйте шкіру обличчя. Таким чином пори відкриються і корисні інгредієнти зможуть глибше проникнути. Для цього візьміть чистий м'який махровий рушник, вимочіть його у теплій воді або у відварі трав і покладіть на обличчя на декілька хвилин.

Наносіть маску легкими рухами від центру обличчя до периферії. Уникайте ділянок навколо очей.

Коли накладете маску на шкіру, то ляжте на 15 – 20 хвилин. Потім змийте залишки інгредієнтів теплою водою. Опісля можна скористатися своїм улюбленим кремом, якщо є відчуття стягнутості.

біла глина є більш дієвою для очищення, чорна глина – збагачена залізом, виводить токсини, насичує шкіру киснем і розгладжує зморшки. Колір глини слід вибирати за типом вашої шкіри: біла – для комбінованої і жирної, чорна – для сухої, зелена – для комбінованої, жирної і проблемної дерми. Аби уникнути пересушення шкіри, додавайте в маску з глини кунжутну, кокосову або оливкову олію.