Як отримати ідеальний тон: 3 секретні техніки зіркових візажистів

Візажисти, які працюють зі світовими селебріті, мають у своєму арсеналі чимало трюків, щоб досягти потрібного результату. Вони також знають, як впоратися зі широкими порами, нерівностями на обличчі і набряками під очима та отримати ідеальний тон шкіри.

Ідеальний тон – це запорука красивого і стійкого макіяжу. Тому майстри мейк-апу, серед постійних клієнтів яких є Бейонсе, Шер, Ріанна, Гвінет Пелтроу та інші, поділилися своїми секретними техніками.

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Як досягти ідеального тону на будь-якій шкірі

Широкі пори

Скотт Барнса відомий роботою з такими зірками, як Гвінет Пелтроу, Кейт Гадсон, Кім Кардашян. Також він є одним із головних майстрів команди Дженніфер Лопес. Візажист часто працює зі жирною проблемною шкірою. Тому, щоб "стягнути пори" і делікатно висвітлити постакне, він використовує просту аптечну "болтушку" зі спиртом.



Як повинен виглядати ідеальний тон на обличчі / Фото з інстагарму @scottbarnescosmetics

Рецепт ідеальної шкіри

Нью-йоркський візажист Тайрон Макгаузен створює макіяжі для акторок Джессіки Чейстен, Аманди Сейфрід, Дакоти Феннінг, а також для співачки Ріанни. Під час роботи з тональними основами майстер винятково використовує лише аерограф. За його словами, така техніка нанесення забезпечує гладку і рівну шкіру, а також феноменальну стійкість тону на весь день. Зокрема, аерограф допомагає досягти ефекту ретуші в режимі реального часу.



Секретні техніки для макіяжу / Фото з інстагарму @tyronmachhausen

Робота зі шкірою навколо очей

Візажистка Анна Карташова зазначає, що найбільш поширеним явищем є не лише недоліки при нанесенні тону, але й проблеми з рельєфом шкіри. "Під час роботи з набряками під очима і зморшками я використовую спеціальний гель для ділянки навколо очей. Неважливо, скільки вам років, цей засіб прибирає будь-який рельєф на доволі тривалий час, після чого я наношу тон аерографом, досягають натурального результату і бездоганної гладкої шкіри", – ділиться б'юті-секретами Анна.