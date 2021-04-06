Як підкреслити природну красу: 5 простих кроків

Краса, подарована природою, є особливою. Проте, аби зберегти і вдало підкреслити її переваги, знадобляться додаткові кроки. Якщо ви дізнаєтеся, як правильно самостійно дбати про свою зовнішність, то вам вдасться у майбутньому уникнути всіляких ін’єкційних та хірургічних втручань.

Природна краса у кожного індивідуальна. Саме тому потрібно переглянути свою рутину сну, догляду і не тільки, якщо хочете довго і за будь-яких обставин мати привабливий вигляд.

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5 кроків, щоб підкреслити природну красу

Корисні жири і вуглеводи в раціоні

Організму потрібна правильна їжа та відповідний раціон, щоб у результаті у вас були міцні нігті, блискуче волосся, сяйлива шкірі. Для цього варто їсти більше корисних жирів та овочів. Особливо багатими на жирні кислоти є такі продукти: лосось, скумбрія, тунець, авокадо, насіння, горіхи і рослинні олії. Окрім користі для краси, вони добре підтримують жіноче здоров'я. Також овочі й зернові культури є цінним джерелом клітковини і антиоксидантів, які необхідні для процесу самоочищення організму. Правильне харчування можна почати із вівсянки з ягодами на сніданок, риби зі салатом на обід, запечених овочів – на вечерю.

Догляд, підібраний з урахуванням індивідуальних потреб

"Бум" на продукти для догляду за тілом і обличчям триває. Ринок краси пропонує безліч різноманітних засобів із десятків б'юті-лінійок. Аби доглядова косметика виправдала ваші очікування і не спровокувала алергічної реакції, варто відповідально і без метушні підходити до її вибору. Тому завжди уважно читайте склад, порівнюйте вказані компоненти з тими, що в списку активних у звичних для вас засобів, також не забувайте оцінити стан шкіри, волосся або нігтів перед покупкою. Кожен продукт повинен задовольняти ваші індивідуальні потреби. Якщо ви прагнете включити новий засіб у свою б'юті-рутину, то придбайте щось більш універсальне: наприклад, делікатний тонік замість активної сироватки. За схожим принципом наважуйтеся на косметологічні процедури, масажі, обгортування – консультуйтеся зі спеціалістом та вчіться слухати сигнали організму.

Вітаміни

За допомогою вітамінів можна вдало доповнити звичний догляд за своєю красою. Адже вони діють зсередини, чим сприяють більш швидкому і помітному результату. Перш ніж проходити курс вітамінів з метою покращити стан шкіри, волосся і нігтів, зверніться до лікаря, який дасть вам цінні рекомендації, запропонує перевіреного виробника.

Сон та його гігієна

Окрім здорового сну, для підкреслення природної краси також потрібно стежити, щоб ви спали на чистій постільній білизні, відмовлялися від екранного світла щонайменше за годину до сну, провітрювали кімнату і засинали із в міру порожнім шлунком. Якщо ви дотримуватиметеся цих порад, то згодом помітите, що синці під очима зникли, погляд став виразнішим, обличчя має здоровий рівномірний колір і здоровий рум'янець на щоках, не згадуючи вже про відчуття бадьорості і бажання підкорювати нові вершини.

Чисті інтервали

Природна краса у багатьох асоціюється з особливою чистотою, здоров'ям і відкритістю навколишньому світу. Адже зазвичай усе з'їдене швидко відображається на шкірі. Тому слід познайомитися з чистими проміжками – інтервалами між прийомами їжі тривалістю від 3 до 6 годин. Для цього їжте лише тоді, коли є повноцінне відчуття голоду, зупиняйтеся, відчувши ситість, намагайтеся їсти так, що між першим і останнім прийом був інтервал не менше 12 годин.

Така система харчування є найбільш оптимальною та базовою для людей зі сучасним ритмом життя. Також вона позитивно впливає на стан шкіри, нігтів, волосся та організму загалом. Якщо у вас є хронічні захворювання або особливі потреби організму, то консультуйтеся з лікарем, перш ніж корегувати режим харчування.