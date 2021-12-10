Як пофарбувати волосся у 2022: найбільш трендові відтінки

Фарбування волосся – це завжди правильне рішення на початку нового сезону. Дізнайтеся, які 5 відтінків будуть найбільш трендовими у 2022 році.

Якщо ви хочете змінити образ і приміряти новий колір волосся, то не варто зволікати. Надихайтеся зірковими прикладами і повторюйте той, який вам найбільше до вподоби.

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Трендові відтінки для фарбування волосся у 2022

Холодний "блонд"

"Льодяні" білянки завжди мають розкішний і привабливий вигляд. Також пасма такого кольору роблять образ дорожчим. Аби отримати чистий холодний відтінок без жовтизни, переконайтеся у професіоналізмі свого колориста. Зокрема, у 2022 на піку популярності буде "подвійний блонд", як у Періс Гілтон, – світла база у поєднанні з мелірування поверх неї.



Біляві пасма – у тренді / Фото з інстаграму Періс Гілтон

Теплий каштан

На осінь і зиму селебріті віддають перевагу такому відтінку. Провідні колористи переконані, що у наступному році брюнетки будуть масово перевтілюватися у сексуальних шатенок. Перевага каштанового відтінку волосся в тому, що він є універсальним і личить дівчатам з будь-яким кольоротипом. Щоб урізноманітнити зачіску, додайте кілька червонуватих пасм.



Ефектна і модна зачіска / Фото з інстаграму Зої Дойч

Неповторна карамель

2022 вже встигли визнати "роком шатенок". Адже звабливий колір карамелі можна буде побачити на волоссі багатьох жінок. Тон зробить ваш образ більш теплим, а риси обличчя – виразнішими, додасть обличчю свіжості й ніжності. Карамельні нотки в темному волоссі – те, що потрібно для розкішного вигляду.



Звабливий колір на волоссі / Фото з інстаграму Ханга Ваннго

Магічна брюнетка

Більш темна палітра також буде у тренді. Особливою актуальністю здивує відтінок волосся Меган Фокс. Цікаво у ньому те, що він завжди відкриватиме вас із нових сторін – інколи здаватиметься просто чорним, а час від часу демонструватиме помітні коричневі нотки, вражатиме звабливістю у чистому вигляді, додасть зовнішності яскравості й ефектності.



Трендовий відтінок для фарбування волосся / Фото з інстаграму Патріка Та

Кава з молоком

Неочікуваним трендом є баланс на межі білявки і брюнетки. У 2022 не варто вибирати щось одне. Теплий колір кави з молоком стане ідеальним рішення. Ідеальний референс для візиту салону краси – Дженніфер Лопес.



Модне фарбування від Джей Ло / Фото з інстаграму Кріса Епплтона