Серед модних відтінків волосся цього літа для брюнеток не лише карамель і сонячні відблиски. Темноволосі красуні будуть мати більше можливостей для б’юті-експериментів. Hair-стилісти довели, що темні локони не повинні мати нудний вигляд.

Завдяки сучасним технікам фарбування можна отримати різні варіації темних відтінків, візуально додаючи волоссю об'єму відблисками або оновлюючи hair-образ карамельним тонуванням. Колористи переконані, що є маса способів, за допомогою яких брюнетки можуть оновити свій колір волосся, будь то додавання об'єму до шоколадно-коричневої основи з карамелевими сонячними відблисками омбре або сміливі контрасти з смугами медового кольору в стилі 90-х. Тому зіркові hair-майстри назвали 6 найбільш трендових варіантів фарбування для темного волосся.

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6 модних літніх відтінків волосся для брюнеток

Тепле омбре

"Омбре – відмінний спосіб оновити волосся брюнетки, тому що можна адаптувати цю техніку фарбування під той стиль, про який мріє клієнтка. Це оптимальна техніка для тих, хто хоче зберегти свій колір і не робити занадто світлі відтінки, але хоче освіжити образ", – розповідає зірковий колорист Трейсі Каннінгем. За його словами, у тренді влітку 2021 буде карамельне і медове омбре. Він переконаний, що така hair-тенденція буде у моді завжди, бо таке фарбування максимально схоже на натуральний колір волосся, вигорілого під сонцем.

Червоні відтінки

Чи не кожна брюнетка скаржиться на набридливі руді тони у своєму кольорі волосся. Проте цього літа, навпаки, червоні і руді пасма повертаються в моду. Амбасадор бренда Matrix, Шерон Спеллман каже: "Червоні тони ідеально підходять для брюнеток влітку, тому що теплі тони не тільки відповідають зміні клімату, а й миттєво приваблюють погляд".

Світле мелірування

Головний тренд 90-х на мелірування світлими відтінками знову стає популярним. Завдяки такій техніці фарбування волосся можна легко оновити імідж до літа і не нашкодити здоров'ю і якості шевелюри. "Так, 90-ті повернулися! Якщо ви досить сміливі, щоб випробувати мелірування, то це цікавий спосіб урізноманітнити ваш образ і подивитися, як ви будете виглядати з більш світлим волоссям", – радить колорист нью-йоркської мережі салонів Rob Peetoom Williamsburg.

Сонячний балаяж

Балаяж – це одна популярна літня техніка фарбування волосся брюнеток. Після процедури ви отримаєте ефект локонів, вигорілих на сонці. Колористи наголошують, що модно робити тонкі сонячні відблиски і додавати до своєї темної бази карамельні відтінки. Шерон Спеллман додає: "Це техніка, при якій на волосся наноситься освітлювач для створення природного ефекту. Це надзвичайно невибаглива техніка, яка підкреслить риси вашого обличчя, зберігаючи при цьому об'ємне і здорове волосся".

Виділений білий чубчик

Чубчик, знебарвлений у дуже світлий відтінок, експерти називають одним із найбільш несподіваних і зухвалих hair-трендів. Хітомі каже, що наявність сміливого білого шматка волосся виділить ваш погляд без фарбування всієї довжини пасм. "Багато знаменитостей вже встигли спробувати це фарбування. Наприклад, Дуа Ліпа і Белла Хадід. Крім того, ви отримуєте легкість, яка виглядає так, ніби ваше волосся вигоріло від палючого сонця", – додає зірковий колорист.

Грибні і пісочно-коричневі відтінки

Якщо ви брюнетка, яка віддає перевагу холодним відтінкам волосся влітку, то вам сподобається грибний колір – холодний середньо-русявий зі сірим підтоном, який не передбачає проявів солом'яних і мідних тонів. А також можете спробувати пофарбуватися в пісочно-коричневий.

Я завжди говорю, що колористи – супергерої, які борються з червоними, помаранчевими і мідними тонами. На щастя, зараз є так багато хороших відтінків для волосся, які допомагають отримати попелясто-коричневий колір волосся, який дуже личить практично всім брюнеткам,

– коментує колорист Трейсі Каннінгем.