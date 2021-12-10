Как покрасить волосы в 2022: самые трендовые оттенки

Окрашивание волос – это всегда правильное решение в начале нового сезона. Узнайте, какие 5 оттенков будут наиболее трендовыми в 2022 году.

Если вы хотите изменить образ и примерить новый цвет волос, то не стоит медлить. Вдохновляйтесь звездными примерами и повторяйте тот, который вам больше нравится.

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Трендовые оттенки для окрашивания волос в 2022 году

Холодный "блонд"

"Ледяные" блондинки всегда выглядят роскошно и привлекательно. Также пряди такого цвета делают образ более дорогим. Чтобы получить чистый холодный оттенок без желтизны, убедитесь в профессионализме колориста. В частности, в 2022 году на пике популярности будет "двойной блонд", как у Пэрис Хилтон, – светлая база в сочетании с мелированием поверх нее.

Белокурые пряди – в тренде / Фото из инстаграма Пэрис Хилтон

Теплый каштан

На осень и зиму селебрити предпочитают такой оттенок. Ведущие колористы убеждены, что в следующем году брюнетки будут массово перевоплощаться в сексуальные шатенки. Преимущество каштанового оттенка волос в том, что он является универсальным и подходит девушкам с любым цветотипом. Чтобы разнообразить прическу, добавьте несколько красных прядей.

Эффектная и модная прическа / Фото из инстаграма Зои Дойч

Неповторимая карамель

2022 год уже успели признать "годом шатенок". Ведь обольстительный цвет карамели можно будет увидеть на волосах многих женщин. Тон сделает ваш образ более теплым, а черты лица более выразительными, придаст лицу свежести и нежности. Карамельные нотки в темных волосах – то, что нужно для роскошного вида.

Соблазнительный цвет на волосах / Фото из инстаграма Ханга Ваннго

Магическая брюнетка

Более темная палитра тоже будет в тренде. Особой актуальностью удивит оттенок волос Меган Фокс. Интересно в нем то, что он всегда будет открывать вас с новых сторон – иногда будет казаться просто черным, а иногда будет демонстрировать заметные коричневые нотки, будет поражать обольстительностью в чистом виде, придаст образу яркости и эффектности.

Трендовый оттенок для окрашивания волос / Фото из инстаграма Патрика Та

Кофе с молоком

Неожиданным трендом является баланс на грани блондинки и брюнетки. В 2022 году не стоит выбирать что-то одно. Теплый цвет кофе с молоком станет идеальным решением. Идеальный референс для визита в салон красоты – Дженнифер Лопес.

Модное окрашивание от Джей Ло / Фото из инстаграма Криса Эпплтона