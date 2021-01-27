Як потрібно харчуватися, щоб мати розкішне волосся: топ-5 продуктів

Харчування впливає на стан волосся. У випадку випадіння, ламкості, тьмяності чи сухості локонів слід переглянути свій щоденний раціон. Тому корисно дізнатися, які продукти для розкішної шевелюри рекомендує трихолог.

Джерело: Cosmopolitan

Трихолог, спеціалістка з реабілітації волосся і шкіри голови з 13-річним досвідом та членкиня Асоціації трихологів України Юлія Седлецька переконала, що стан нашого волосся вагомо залежить від того, що ми їмо. Тому вона назвала продукти харчування, які варто додати до свого меню.

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Топ-5 продуктів для розкішного волосся

М’ясо. Звісно, веганам доведеться замінювати цей продукт харчовими добавками, які містять такі ж корисні речовини. У червоному м’ясі є білок і амінокислоти, які необхідні для красивої шевелюри. М’ясну страву можна доповнювати зеленню. Якщо в організмі буде дефіцит білка та амінокислот, то стан волосся і нігтів дуже швидко і помітно погіршиться.

Звісно, веганам доведеться замінювати цей продукт харчовими добавками, які містять такі ж корисні речовини. У червоному м’ясі є білок і амінокислоти, які необхідні для красивої шевелюри. М’ясну страву можна доповнювати зеленню. Якщо в організмі буде дефіцит білка та амінокислот, то стан волосся і нігтів дуже швидко і помітно погіршиться. Зелень. Особливо листя шпинату та руколи. Завдяки своєму складу зелень олужнює організм, а от шкідливі вуглеводи окислюють його, внаслідок чого виникають запальні процеси, передчасне старіння і випадає волосся.



Секрет розкішного волосся у харчування / Фото з інстаграму Олівії Палермо