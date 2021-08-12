Проблема "мішків" та темних кіл під очима є особливо поширеною. Через спеку, сухе повітря, поганий сон чи алергію обличчя може мати більш втомлений вигляд, ніж зазвичай. У такому випадку можуть допомогти б'юті-секрети миттєвої дії.