Прежде чем прибегать к экспресс-методам борьбы с мешками под глазами, стоит обратиться к специалисту. Ведь проблему могут спровоцировать серьезные факторы: генетика, депрессия, гормональный сбой и прочее. Если причиной служат погода или стресс, то топ-5 лайфхаков вам помогут.

Интересно знать: Макияж на отдых: какие тренды в летнем мейкапе используют селебрити

Как избавиться от мешков под глазами быстро

Кубики льда. Даже известная красавица Ирина Шейк каждое утро протирает лицо кубиками льда – это ее обязательный бьюти-ритуал. Эффективное средство можно приготовить своими руками в домашних условиях. Вы можете использовать не только обычную воду, но также попробуйте заморозить настой мяты. Проводя процедуру, задерживайте кубики в области под глазами не более 5 минут, чтобы не травмировать сосуды. Кожа вернет тонус сразу после манипуляции.

Даже известная красавица Ирина Шейк каждое утро протирает лицо кубиками льда – это ее обязательный бьюти-ритуал. Эффективное средство можно приготовить своими руками в домашних условиях. Вы можете использовать не только обычную воду, но также попробуйте заморозить настой мяты. Проводя процедуру, задерживайте кубики в области под глазами не более 5 минут, чтобы не травмировать сосуды. Кожа вернет тонус сразу после манипуляции. Стакан воды. Начинайте день со стакана теплой воды с лимоном или медом. С помощью напитка можно улучшать деятельность желудочно-кишечного тракта, а также избавиться от неприятных следов под глазами. Ведь "мешки" возникают из-за обезвоживания. Чтобы предотвратить их появление, выпивайте каждый день 8–10 стаканов простой воды.

Горячий душ. Утром стоит принимать душ или ванну с горячей водой. Если ванная комната наполнится паром, то кожа эффективнее будет впитывать влагу. Также можно установить в спальне увлажнитель воздуха.

Утром стоит принимать душ или ванну с горячей водой. Если ванная комната наполнится паром, то кожа эффективнее будет впитывать влагу. Также можно установить в спальне увлажнитель воздуха. Миндальное масло или розовая вода. Чтобы избежать отеков и других нежелательных проявлений на коже вокруг глаз, важно правильно ухаживать за лицом. Например, используйте розовую воду для снятия отеков. В ней необходимо смочить ватный диск и протереть кожу. Альтернативой средству является миндальное масло: нанесите тонкий слой продукта под глаза перед сном, а утром умойтесь прохладной водой.