Прості, але ефективні поради посприяють покращенню стану волосся. Для цього вам знадобиться лише трішки часу.
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5 лайфхаків проти посічених кінців
- Харчування. Через різноманітні дієти насамперед страждає структура волосся. Тому на час лікування посічених кінців варто відмовитися від експериментів зі щоденним меню. Щоб локони були красивими і здоровими, включіть у свій раціон м'ясо, рибу, овочі та гречку. Також потрібно щодня пити не менше 1, 5 літри води, аби були зволоженими.
- Вітаміни. Кінчики волосин можуть розшаруватися через внутрішні зміни в організмі, зокрема дефіцит певних вітамінів. За здоров'я волосся відповідають вітаміни A і E, також групи B, тому стежте, щоб завжди вживати їх достатньо.
Як мати здорове і непосічене волосся / Фото з інстаграму @negin_mirsalehi
- Сон. Пасма менше травмуватимуться при контакті зі шовковою постільною білизною. Адже гладкі тканини мінімізують тертя волосся під час сну. Таким чином ви зможете уникнути травмування, ослаблення і ламкості локонів, якщо відмовитеся від бавовняних наволочок.
- Термозахист. Загалом варто зменшити використання гарячого стайлінгу. Потурбуйтеся, щоб ваші випрямлячі і фени мали керамічне покриття та регулятор температури. Перед застосуванням плойки чи іншого термоприлада висушіть волосся, нанесіть незмивний догляд або термозахисний засіб.
Лайфхаки для боротьби з посіченими кінцями / Фото з інстаграму @negin_mirsalehi
- Олії. Оливкова, мигдалева олії чи олія жожоба, лаванди, жасмину, троянди чи іланг-ілангу чудово борються з посіченими кінцями, якщо використовувати їх правильно. Зокрема, олії володіють живильними і відновлювальними властивостями. Ви можете обрати засіб із вмістом згаданих компонентів або використовувати їх у чистому вигляді.