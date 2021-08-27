Простые, но эффективные советы помогут улучшению состояния волос. Для этого вам понадобится лишь немного времени.

Полезно знать: Сухие и ломкие: как восстановить волосы после отпуска – пошаговая инструкция

5 лайфхаков против секущихся концов

Питание . Из-за различных диет в первую очередь страдает структура волос. Поэтому на время лечения секущихся концов стоит отказаться от экспериментов с ежедневным меню. Чтобы локоны были красивыми и здоровыми, включите в свой рацион мясо, рыбу, овощи и гречку. Также нужно ежедневно пить не менее 1,5 литра воды, чтобы были увлажненными.

. Из-за различных диет в первую очередь страдает структура волос. Поэтому на время лечения секущихся концов стоит отказаться от экспериментов с ежедневным меню. Чтобы локоны были красивыми и здоровыми, включите в свой рацион мясо, рыбу, овощи и гречку. Также нужно ежедневно пить не менее 1,5 литра воды, чтобы были увлажненными. Витамины. Кончики волос могут расслоиться из-за внутренних перемен в организме, в частности дефицита определенных витаминов. За здоровье волос отвечают витамины A и E, также группы B, поэтому следите, чтобы всегда принимать их достаточно.



Как иметь здоровые и несекущиеся волосы / Фото с инстаграма @negin_mirsalehi

Сон . Пряди меньше травмируются при контакте с шелковым постельным бельем. Ведь гладкие ткани минимизируют трение волос во время сна. Таким образом вы сможете избежать травм, ослабления и ломкости локонов, если откажетесь от хлопчатобумажных наволочек.

. Пряди меньше травмируются при контакте с шелковым постельным бельем. Ведь гладкие ткани минимизируют трение волос во время сна. Таким образом вы сможете избежать травм, ослабления и ломкости локонов, если откажетесь от хлопчатобумажных наволочек. Термозащита. В целом следует уменьшить использование горячего стайлинга. Позаботьтесь, чтобы ваши выпрямители и фены имели керамическое покрытие и регулятор температуры. Перед применением плойки или иного термоприбора высушите волосы, нанесите несмываемый уход или термозащитное средство.



Лайфхак для борьбы с секущимися концами / Фото с инстаграму @negin_mirsalehi