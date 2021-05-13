Восстановить кожу на лице после всех высыпаний, осветлить пятна не так просто, но возможно. Вам понадобится терпение, время и правильные уходовые процедуры.

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Как убрать следы от прыщей в домашних условиях

Регулярно очищайте, тонизирует и увлажняет кожу лица. После лечения акне ухаживать за лицом нужно правильно. Не забывайте о 3 этапах вечерней бьюти-рутины: очищение, тонизирование и увлажнение. Также важно пользоваться средствами с пометкой "для проблемной кожи". Проверяйте их на содержание спирта, которого в составе не должно быть. Такие процедуры помогут увидеть улучшение состояния кожи уже через несколько недель.

После лечения акне ухаживать за лицом нужно правильно. Не забывайте о 3 этапах вечерней бьюти-рутины: очищение, тонизирование и увлажнение. Также важно пользоваться средствами с пометкой "для проблемной кожи". Проверяйте их на содержание спирта, которого в составе не должно быть. Такие процедуры помогут увидеть улучшение состояния кожи уже через несколько недель. Не используйте косметику с агрессивным составом. Период борьбы с постакне пройдет быстрее, если вы на время откажетесь от "агрессивной" декоративной косметики. Зато выбирайте специальные лечебные косметические средства с комплексным подходом, которые предназначены для кожи лица с постакне.

Период борьбы с постакне пройдет быстрее, если вы на время откажетесь от "агрессивной" декоративной косметики. Зато выбирайте специальные лечебные косметические средства с комплексным подходом, которые предназначены для кожи лица с постакне. Употребляйте продукты с витамином E. Полезные компоненты в организме помогут коже быстрее регенерироваться. Витамин E особенный. Его еще называют "витамином красоты". Ищите этот витамин в таких продуктах: зеленые овощи, миндаль, листья салата, фисташки, фасоль, ягоды и яблоки, растительное масло.

Делайте пилинги для лица. Чтобы рубцы на коже эффективнее заживали, попробуйте использовать специальные лечебные пилинги, которые предназначены для отшелушивания отмерших чешуек кожи. Обращайте внимание на легкие фруктовые и молочные кислоты, а также наличие бета-глюкана в составе продуктов, который защищает дерму в теплое время года.

Чтобы рубцы на коже эффективнее заживали, попробуйте использовать специальные лечебные пилинги, которые предназначены для отшелушивания отмерших чешуек кожи. Обращайте внимание на легкие фруктовые и молочные кислоты, а также наличие бета-глюкана в составе продуктов, который защищает дерму в теплое время года. Наносите на лицо маски, приготовленные в домашних условиях. Косметологи советуют делать специальные маски не чаще 2 – 3 раз в неделю, чтобы осветить кожу и избавить ее от признаков постакне.

Маска для отбеливания пятен после прыщей

Для приготовления смеси смешайте 1 яичный белок с 2 чайными ложками сока лимона. Маску нужно наносить точечно или тонким слоем распределите ее по всему лицу, а через 15 минут смойте прохладной водой.

Маска для борьбы с постакне

По 4 – 5 капель в равных пропорциях соедините эфирное масло лаванды и нероли. Жидкость используйте для точечного нанесения на проблемные участки кожи лица 1 – 2 раза в день.

Маска против рубцов на лице

1 чайную ложку меда смешайте с 1 чайной ложкой корицы. Полученную массу нанесите на проблемные участки лица. Через 20 – 25 уберите остатки с помощью воды. Косметологи убеждены, что такую ​​маску нужно делать через день.