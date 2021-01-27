Як позбутися від врослого волосся після епіляції: 10 правил для домашнього гоління

27 січня 2021 , 21:48
Читать новость на русском

Епіляція в домашніх умовах у багатьох асоціюється зі врослим волоссям. Якщо дотримуватися кількох корисних правил під час гоління епілятором чи спеціальною бритвою, то можна уникнути негативних наслідків.

Джерело: Cosmopolitan

Якщо ви проводите домашнє гоління за допомогою епілятора, то волоски вростають через те, що після кожної процедури тоншають і втрачають силу, аби "пробитися" крізь шкірний покрив. Коли ви проводити епіляцію, використовуючи спеціальну бритву, то шкіра травмується, якщо навіть немає помітних подряпин. У такому випадку епідерміс стає товщим, і волосинам важко вибратися назовні, тому вони продовжують рости під шкірою. Згодом можуть виникати такі неприємні наслідки: почервоніння, свербіж, запальні процеси, пігментні плями.

Читайте також: Акне на обличчі: генетика, гормони та інші причини появи захворювання

Зовсім позбутися від врослих волосків «домашнім методом» неможливо, але мінімізувати ризик можна. Існує 10 правил для епіляції, щоб отримати у результаті гладеньку і не пошкоджену шкіру.

Як позбутися від врослого волосся

  • Час від часу змінюйте інструмент для епіляції. Наприклад, спочатку користуйтеся бритвою, потім – епілятором, а згодом навпаки. Таким чином виснажені волосини зміцніють під час гоління бритвою, а за допомогою епілятора шкіра стане більш м’якою.
  • Перед голінням робіть пілінг. Проводіть процедуру, використовуючи скраб чи інший продукт для ексфоліації, за 10-12 годин перед епіляцією, що шкіра змогла заспокоїтися.
  • Користуйтеся мочалкою за декілька днів до гоління, щоб ретельно розтирати необхідну ділянку тіла.
  • Ніколи не видаляйте волоски проти їхнього росту.


Поради для домашньої епіляції / Фото з інстаграму Ірини Шейк

  • Перш ніж взяти в руки бритву, добре розпарте шкіру.
  • До та після домашньої епіляції слід наносити спеціальні засоби на тіло. Вони призначені для глибшого зволоження, живлення та пом’якшення шкіри. Деякі з них навіть сповільнюють ріст волосся.
  • Придбайте звичайний антисептик в аптеці (мірамістин, хлоргексидин чи інший). Волоски частіше вростають у тих ділянках шкіри, на яких є запалення. Тому його потрібно оперативно продезінфікувати.
  • Протягом 1-2 днів після епіляції не носіть одяг зі синтетичних тканин, особливо штани чи колготки. Таким чином ви спровокуєте подразнення та запалення на тілі.
  • Епілюйте ноги та інші частини тіла перед сном, аби в шкіри було достатньо часу на відновлення свого захисного бар’єру, який допомагає уникнути ймовірності вростання волосся.
  • Протирайте шкіру кубиком льоду одразу після епіляції, щоб звузити пори. Завдяки цьому почервоніння і запалення не з’являтимуться.