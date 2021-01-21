Привабливе та чисте тіло – мрія чи не кожної жінки. Досягти бажаного результату можна завдяки правильному догляду. Для цього необов’язково витрачати багато грошей на професійні косметологічні процедури. Спробуйте почати з приготування кавового скрабу, який допоможе позбутися від целюліту та очистити шкіру.

Скраб із кавової гущі є корисним, навіть якщо на вашому тілі ще немає очевидних проблем. Адже домашній пілінг є одним з найбільш універсальних методів у боротьбі проти целюліту та для очищення шкіри. Аби провести процедуру, вам знадобиться приготувати скраб самостійно вдома, пише Новий канал.

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Як приготувати кавовий скраб для домашнього пілінгу

Кавовий скраб є дуже корисним для стану шкіри. Кофеїн володіє властивостями розширення судин, покращення кровообігу як у шкірі, так і в підшкірному шарі. Регулярне використання скрабу з кавової гущі допоможе пришвидшити процеси обміну та розщеплення жирів. Багаті на вітаміни продукти, які містяться в скрабі, сприяють виведенню з клітин зайвої рідини, тому згодом ваша шкіра стане пружною, ніжною та гладенькою, а також помітно зменшаться об’єми тіла і знизиться вага. Зокрема, у каві містяться природні антиоксиданти, які зможуть омолодити ваше тіло і зберегти його привабливість надовго.

Скраб з кавової гущі та вівсяних пластівців

Для приготування корисного скрабу вам знадобиться 1 чайна ложка кавової гущі, 1 столова ложка перемелених вівсяних пластівців, 1 чайна ложка сметани, домашнього йогурту чи вершків. Змішайте інгредієнти та отриману суміш розподіліть по тілу масажними рухами. Процедура повинна тривати 2-3 хвилин. Пізніше залишки змийте прохолодною водою. Важливо використовувати гущу з натуральної кави без цукру і молока.



Особливості приготування кавового скрабу / Фото з інстаграму @beckyswhatknots

Поєднання кави і гелю для душу

Кавова гуща є дієвим методом для схуднення. Її можна поєднати зі звичайним гелем для душу. Засіб наносіть і розтирайте на проблемних ділянках тіла. Аби ефект був кращим, використовуйте масажну щітку. Нагадаємо, що стегна важливо розтирати, рухаючись знизу доверху круговими рухами. За цією технікою також масажуйте живіт, а руки – у напрямі від зап’ястя до плеча.

Скраб з кави і меду

Багато жінок називають скраб з цих інгредієнтів цілющим. Йому властивий антицелюлітний та тонізуючий ефект. Аби приготувати засіб, змішайте каву і мед в пропорції 1:2. Суміш нанесіть на тіло та продовжуйте масажувати 5-10 хвилин, а потім прийміть теплий душ.

Після кожного проведення пілінгу б’юті-експерти рекомендують приймати ванну з різними ефірними оліями та не забувати використовувати зволожувальний крем, щоб не пересушити тіло.