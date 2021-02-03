Як правильно доглядати за волоссям: поради експерта

Настя Золота – стилістка зачісок та б’юті-блогерка. Вона поділилася головними правилами для догляду волосся та назвала корисні засоби для цього. Адже саме ці питання найчастіше хвилюють красунь, які знають, що про свою зовнішність потрібно дбати.

Джерело: Новий канал

Hair-експертка Настя Золота розповідає, що сама щодня робить укладку, тому для красивого вигляду волосся вона ретельно доглядає за ним та обирає відповідні засоби. Насамперед вона порадила як та чим мити шевелюру.

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Як доглядати за волоссям

Варто користуватися професійними шампунями. На думку Насті, на догляді за волоссям не можна заощаджувати. Також вона радить мити голову двічі: спочатку, аби вимити бруд з волосся, й одразу другий раз, щоб закріпити ефект, очистити ретельно локони, що сприятиме їхній тривалішій чистоті.

Важливо після миття волосся наносити бальзам. Засіб сприяє м’якості і шовковистості шевелюри. Аби процедура була правильною та ефективною, спочатку промокніть волосся сухим рушником. Лише тоді використовуйте бальзам. Починайте розподіляти його від середини довжини волосся, а на кінці застосуйте більше продукту, бо вони зазвичай більш сухі. Залишіть бальзам на 5 хвилин, що шевелюра увібрала корисні речовини, а потім змийте залишки.

За кінцями волосся завжди слід ретельніше доглядати. Щоб зволожити і живити їх, експериментуйте з оліями для волосся від різних брендів, допоки не знайдете той засіб, який ідеально вам підійде.

Нехай термозахист стане мастхевом у вашій косметичці. Стилістка зачісок Настя радить обирати засіб у формі спрею, щоб легше було розпилювати його по волоссю. Його можна наносити на мокрі чи сухі пасма, а лише потім користуватися термоприладами для створення укладки. Запам’ятайте, що накручувати чи вирівнювати волосся можна тільки після повного його висихання.

Це дуже важливо! Коли ми користуємося фенами, плойками, прасками – це все псує наше волосся. І щоб воно залишалося шовковистим і красивим, треба регулярно використовувати термозахист,

– наголошує Настя Золота.

Також потрібно звертати увагу на щітку чи гребінець, якими ви розчісуєте волосся. Важливо, аби вони були хорошої якості і з м’якою щетиною. Тоді вдасться уникнути травмування і виривання волосся.

Якщо ви хочете мати доглянуте красиве волосся, то ці поради стануть вам у нагоді.