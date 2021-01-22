Волосся може втрачати міцність як з роками, так і багато інших факторів можуть впливати на це. Проте, якщо ви помітили надмірне випадіння волосся, то варто негайно братися за його відновлення. Насамперед вам слід визначити причину проблеми, а потім дізнатися про поради, які допоможуть її вирішити.

Мінлива погода, стрес, погане харчування – ці та інші буденні чинники можуть викликати випадіння волосся. Почати процес спасіння густини своїх локонів варто зі змін в раціоні, а також вам знадобляться інші корисні поради від Elle.

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Чому випадає волосся

Серед основних причин, які провокують випадіння волосся відносять:

сильний та частий стрес;

захворювання внутрішніх органів. Наприклад, проблеми з ендокринною системою, порушення у гінекологічному аспекті, хвороби шлунково-кишкового тракту тощо;

прийом лікарських препаратів без рекомендації спеціаліста, включно з БАДами.

Нормальним показником вважають, коли за добу у вас випадає від 80 до 120 волосин. Але, якщо ви помічаєте, що міцність волосся значно зменшилася, то проведіть тест, який допоможе переконатися остаточно, чи варто вживати певних заходів. Для цього візьміть невелике пасмо волосся, затисніть його між великим і вказівним пальцем і потягніть униз. Повторіть із кількома пасмами в різних зонах: на потилиці, на скронях і біля лоба. Якщо після натягу у вас у руці залишається більше ніж три-чотири волосини, тест позитивний і вам варто звернутися до трихолога. Про такий спосіб для самодіагностики розповіла лікарка-трихологиня Оксана Самойлюк для The Village Україна.



Причини випадіння волосся / Фото Pexels

Що робити, коли випадає волосся

Почніть з харчування

Залізо. Якщо цього мікроелементу бракує у вашому організмі, то волосини стають слабшими і тонкими. Тому поповніть свій щоденний раціон харчування морською капустою, сочевицею, горохом, квасолею, гречкою, какао, а також м’ясними субпродуктами і яєчним жовтком. Ці продукти слід комбінувати зі свіжими овачами для кращого ефекту: капустою, шпинатом і зеленню. Зокрема, можете додатково вживати вітамін C.

Якщо цього мікроелементу бракує у вашому організмі, то волосини стають слабшими і тонкими. Тому поповніть свій щоденний раціон харчування морською капустою, сочевицею, горохом, квасолею, гречкою, какао, а також м’ясними субпродуктами і яєчним жовтком. Ці продукти слід комбінувати зі свіжими овачами для кращого ефекту: капустою, шпинатом і зеленню. Зокрема, можете додатково вживати вітамін C. Цинк. Компонент призначений для збалансування сальних залоз у власниць жирної шкіри голови, зменшення випадіння волосся і навіть вій. Якщо у вас дефіцит цинку, то шукайте його в устрицях, печінці, цільних крупах, яєчному жовтку, насінні льону, кунжуту, гарбуза і шоколаді.

Компонент призначений для збалансування сальних залоз у власниць жирної шкіри голови, зменшення випадіння волосся і навіть вій. Якщо у вас дефіцит цинку, то шукайте його в устрицях, печінці, цільних крупах, яєчному жовтку, насінні льону, кунжуту, гарбуза і шоколаді. Вітаміни групи B. Аби зміцнити волосяні фолікули вам знадобляться ці вітаміни: B3 для покращення мікроциркуляції в шкірі голови та для живлення коренів волосся, B6 для активізації процесу вироблення кератину природним шляхом, B8, щоб балансувати продукування шкірного жиру. Найкращими джерелами вітамінів групи B є дріжджі (особливо пивні), чайний гриб, цільні вівсяна крупа, банани, авокадо, кукурудза, бобові, печінка і яйця.

Аби зміцнити волосяні фолікули вам знадобляться ці вітаміни: B3 для покращення мікроциркуляції в шкірі голови та для живлення коренів волосся, B6 для активізації процесу вироблення кератину природним шляхом, B8, щоб балансувати продукування шкірного жиру. Найкращими джерелами вітамінів групи B є дріжджі (особливо пивні), чайний гриб, цільні вівсяна крупа, банани, авокадо, кукурудза, бобові, печінка і яйця. Бета-каротин. Ознакою нестачі цієї речовини, якій властиво трансформуватися у вітамін A за необхідності, є лущення та свербіж шкіри голови. Аби позбутися від неприємних відчуттів, їжте більше гарбуза, моркви, батату, обліпихи, апельсину, мандарин, манго, а також овочів і зелені темно-зеленого відтінку: шпинат, щавель, петрушка, селера.

Ознакою нестачі цієї речовини, якій властиво трансформуватися у вітамін A за необхідності, є лущення та свербіж шкіри голови. Аби позбутися від неприємних відчуттів, їжте більше гарбуза, моркви, батату, обліпихи, апельсину, мандарин, манго, а також овочів і зелені темно-зеленого відтінку: шпинат, щавель, петрушка, селера. Омега-3, вітаміни E і D. За допомогою продуктів, які містять ці корисні речовини, можна зробити волосся м’яким, зменшити його ламкість та інтенсивність випадіння, а також зволожити належним чином. Шукайте їх в жирній рибі з північних морів, олії льону, ріпаку і горіха, насінні і сухофруктах.



Як зупинити випадіння волосся / Фото Unsplash

Вживайте добавки

Перш ніж перейти до радикальних методів у боротьбі з випадінням волосся, проконсультуйтеся з трихологом. Лікар підбере додаткові вітаміни в капсулах, які необхідні саме для вирішення ваших конкретних проблем.

Додайте в життя активності

Спорт і масаж тіла мають позитивний вплив навіть на стан волосся. Спеціалісти пояснюють явище тим, що різноманітного виду активність зменшує напругу в шиї і плечах, стимулює кровообіг в тілі та шкірі голови, чим відкриває доступ живильним речовинам і кисню до волосяних цибулин, а це стимулює ріст волосин.

Комплексна терапія

Окрім дефіциту в організмі корисних компонентів, причиною випадіння волосся може бцти гормональний дисбаланс. Важливо знати, що коли бракує живильних речовин, то волосини зазвичай рідшають на скронях, а в іншому випадку – навколо обличчя. Зокрема, випадіння волосся на потилиці можуть спровокувати захворювання зубів. У тому випадку, якщо покращений раціон харчування вам не допоможе протягом місяця, то зверніться до спеціаліста, аби пройти повноцінне обстеження.

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Дбайливий догляд

Якщо ви навіть обираєте засоби для догляду за волоссям з безпечним складом, щоденне миття голови чи укладка за допомогою термоприладів створює стресове середовище для вашої шевелюри. Тому з’являється тьмяний колір, ламкість і сухість на кінцях волосся. Тому спочатку пробуйте змішувати шампунь з водою перед нанесенням на шкіру голови та загальну довжину локонів, а потім проводіть процедуру очищення рідше, користуйтеся сироватками, які нормалізують виділення жиру, сухим шампунем.