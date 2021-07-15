Користуватися сонцезахисним кремом потрібно правильно. Тому слід звернути увагу на деталі: коли і як використовувати SPF, щоб не тільки не згоріти, а й поліпшити стан шкіри.

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Як використовувати сонцезахисний крем

Багатоетапний догляд за шкірою вимагає правильної послідовності нанесення засобів. Як тонік не можна наносити після сироватки, так і SPF-засоби потрібно наносити до або після зволожувальних продуктів. На цю тему сперечаються навіть експерти.

Директор косметичних і клінічних досліджень в дерматології лікарні Гори Синай в Ньою-Йорку, Джошуа Зейхнер каже: "Щоб виконати свою роботу, сонцезахисний засіб з хімічними фільтрами повинен втягнутись в шкіру. Іншими словами, спочатку SPF. Не застосовуйте нічого, що завадить його проникненню. Так, щільний зволожувальний крем, створить бар’єр між шкірою і SPF".

Натомість Седжал Ша, сертифікована дерматологиня з Нью-Йорка, переконана, що сонцезахисний крем варто наносити після зволожувального крему зранку. Вона пояснює: "Зволожувальний крем, нанесений після сонцезахисного, може знизити концентрацію засобу з SPF, змінити його властивості та ефективність, а також спосіб впливу ультрафіолетових променів на шкіру".

Зокрема, важливо розібратися в типах SPF. Вибираючи сонцезахисний крем, враховуйте цей фактор. Адже засоби з хімічними фільтрами працюють, всмоктуючись у шкіру. Фізичні (ті, що залишають білясті розводи, поки їх добре не розтерти) захищають, створюючи прошарок між шкірою і сонцем. Зейхнер запевняє, що мінеральні фільтри, які ще часто називають "блоками", потрібно наносити останніми.

Але ще існують багатофункціональні засоби. Джошуа Зейхнер розповідає: "Безліч зволожувальних засобів вже містять компоненти для захисту від сонця. Те, якій схемі надати перевагу (зволожувальний крем плюс санскрін чи комбінований продукт) – особиста справа кожного. Головне, щоб SPF був не нижчим 30".

Зейхнер і Ша дійшли до спільного висновку, який полягає в тому, що спочатку слід нанести легкий зволожувальний засіб, дати йому добре увібратися, а лише потім використовувати SPF. Зейхнер додає: "А взагалі, я раджу перестрахуватися. Спочатку нанесіть зволожувальний крем з SPF, а коли він втягнеться, – шар сонцезахисного засобу, – мінерального чи хімічного".