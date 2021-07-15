Пользоваться солнцезащитным кремом нужно правильно. Поэтому следует обратить внимание на детали: когда и как использовать SPF, чтобы не только не сгореть, но и улучшить состояние кожи.

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Как использовать солнцезащитный крем

Многоэтапный уход за кожей требует правильной последовательности нанесения средств. Как тоник можно наносить после сыворотки, так и SPF-средства нужно наносить до или после увлажняющих продуктов. На эту тему спорят даже эксперты.

Директор косметических и клинических исследований в дерматологии в больнице Горы Синай в Нью-Йорке, Джошуа Зейхнер говорит: "Чтобы выполнить свою работу, солнцезащитное средство с химическими фильтрами должно впитаться в кожу. Другими словами, сначала SPF. Не применяйте ничего, что помешает его проникновению. Так, плотный увлажняющий крем создаст барьер между кожей и SPF".

Зато Седжал Ша, сертифицированная дерматолог из Нью-Йорка, убеждена, что солнцезащитный крем стоит наносить после увлажняющего крема утром. Она объясняет:"увлажняющий крем, нанесенный после солнцезащитного крема, может снизить концентрацию средства с SPF, изменить его свойства и эффективность, а также способ воздействия ультрафиолетовых лучей на кожу".

В частности, важно разобраться в типах SPF. Выбирая солнцезащитный крем, учитывайте этот фактор. Ведь средства с химическими фильтрами работают, впитываясь в кожу. Физические (те, что оставляют белесые разводы, пока их хорошо не растереть) защищают, создавая прослойку между кожей и солнцем. Зейхнер уверяет, что минеральные фильтры, которые еще часто называют "блоками", нужно наносить последними.

Но еще существуют многофункциональные средства. Джошуа Зейхнер говорит: "Множество увлажняющих средств уже содержат компоненты для защиты от солнца. То, какой схеме отдать предпочтение (увлажняющий крем плюс санскрин или комбинированный продукт) – личное дело каждого. Главное, чтобы SPF был не ниже 30".

Зейхнер и Ша пришли к общему выводу, который заключается в том, что сначала следует нанести легкое увлажняющее средство, дать ему хорошо впитаться, а лишь потом использовать SPF. Зейхнер добавляет: "А вообще, я советую перестраховаться. Сначала нанесите увлажняющий крем с SPF, а когда оно впитается, – слой солнцезащитного средства – минерального или химического".