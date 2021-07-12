Як правильно наносити пудру, щоб шкіра не виглядала старою: поради від зіркового візажиста

Косметична пудра є елементом декоративної косметики, який призначений для закріплення тональної основи та маскування дрібних недоліків на шкірі. Якщо неправильно нанести продукт, то він підкреслюватиме усі зморшки на обличчі. Візажистка, яка створює макіяж для Розі Гантінгтон-Вайтлі та інших зірок, розповів, як правильно користуватися пудрою, аби отримати бажаний ефект.

Послугами візажистки Кеті Джейн Хьюз користуються такі відомі знаменитості, як Розі Гантінгтон-Вайтлі, Ельза Госк, Ешлі Грем та інші. Експертка в темі макіяжу розповіла, як правильно наносити пудру, аби не підкреслити усі недоліки на обличчі.

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Як наносити пудру, щоб не підкреслити зморшки

Серед властивостей пудри також й те, що вона може візуально старити шкіру: підкреслювати зморшки, лущення, нерівності. Із цим продуктом декоративної косметики слід бути особливо обережними власницям сухої і зрілої дерми. Жінки, у яких жирний тип шкіри, також можуть погіршити ситуацію пудрою. Адже на обличчі можна створити ефект "важкості", якщо неправильно нанести пудру. У 2021 в тренді буде шкіра, яка начебто сяє зсередини. Проте навіть для цього варто скористатися пудрою, щоб замість сяючої шкіри не отримати жирну.

Чим ми старші, тим менше повинно бути пудри,

– переконана відома зіркова візажистка Кеті Джейн Хьюз.

Також Кеті додає, що не варто нехтувати засобами, які додають сяйва шкірі. Саме блиск робить її вигляд здоровим і молодим. Якщо вас турбує надмірна жирність на обличчі, то наносіть пудру лише на Т-зону. Тим, у кого на обличчі є певні недоліки, візажистка рекомендує маскувати проблемні ділянки консилером за допомогою маленького пензля, а тональний крем наносити тонким шаром. Аби отримати привабливий ефект сатинового фінішу на шкіру, а не "перевантаження", використовуйте пудру дрібного помелу.