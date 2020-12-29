Королівські таємниці краси і довголіття Єлизавети ІІ: відмова від куріння, любов до вина та інші
Королева Великобританії Єлизавета ІІ у свої 94 роки завжди має чарівний і здоровий вигляд, вона веде активний спосіб життя, завжди з’являється на публіці з елегантним макіяжем, акуратною укладкою та у вишуканому вбранні. Окрім чудової генетичної спадковості, Її Величність має кілька королівських таємниць, які допомагають зберігати красу протягом довгих років.
Відмова від куріння, любов до вина, суровий розпорядок дня чи гени, але Єлизавета ІІ продовжує вражати усіх красою та хорошим самопочуттям. Cosmopolitan дізнався, як їй вдається бути такою активною у свої 94.
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Секрети краси і довголіття королеви Єлизавети ІІ
- Генетична схильність до довголіття. Мама королеви Єлизавети ІІ прожила 101 рік, бабуся і прабабуся – 85 і 89 років. Генетик Сара Харпер з Оксфордського інституту старіння пояснює, що ймовірність жити довго різко зростає, якщо ваші дідусі перейшли рубіж 70 років, а бабусі дожили до 80.
- Відмова від куріння. Королева легко могла почати курити, як і її батько та сестра. Також у період її молодості цю звичку зовсім не вважали шкідливою. Куріння було модним та прогресивним. Вважалося, що жінка з цигаркою виглядає набагато сексуальніше, ніж зазвичай. Проте майбутня голова держави була принциповою і зневажала нікотин. Навіть заміж за принца Філіпа вона вийшла лише за умови, що він кине курити. Він розділив принципи дружини, тому з того часу до своїх 99 років не викурив жодної цигарки.
- Любов до вина. З усіх можливих алкогольних напоїв Єлизавета ІІ віддає перевагу білому сухому вину. 1-2 келихи на день позитивно впливають на сердечно-судинну систему та сприяють здоровому кольору обличчя.
- Харчування. Даррен Макгрейді колись був персональним шеф-кухарем Її Величності. Згодом він розповів, що королева є аскетичною у своїх смакових вподобаннях. Вона не їсть продуктів, які містять крохмаль, ті, які виготовлені з муки, та дуже рідко дозволяє собі з’їсти десерт. Натомість її улюбленою стравою є курятина на грилі з овочевим салатом.
- Кохання. Єлизавета ІІ у щасливому шлюбі з Філіпом вже 73 роки. Неодноразово вона сама зазначала, що чоловік підтримує її у всьому та раніше дуже допомагав із вихованням 4 дітей. На запитання про конфлікти королева відповідає, що у них з коханим не було жодної серйозної сварки за увесь час спільного життя.
- Фізична активність. У королеви є щоденна звична – гуляти в парку по 2 години. Також вона 2 рази на тиждень катається верхи, а частину свого робочого дня проводить стоячи, аби м’язи були в тонусі.
- Хороший сон. Королева Великобританії спить по 7 годин. Регулярно вона прокидається в одній годині: о 7:30. Якщо Єлизавета ІІ не змогла прокинутися самостійно, то її обов’язково розбудять. Вона вважає, що строгий режим – запорука здоров’я і краси.
- Розумова активність. Королева щоденно читає, слідкує за новинами світу, відповідає на листи громадян, самостійно складає плани зустрічей та офіційних заходів.
- Благодійність. За даними досліджень, безкорисне творення добра допомагає людям жити довше, адже тоді вони відчувають значення свого існування. Завдяки радості від цього усвідомлення в організмі знижується рівень стресу, що сприяє здоровому загальному стану та привабливому вигляду. А королева Єлизавета ІІ є патроном більше 600 благодійних організацій у всьому світі та стежить за їхньою роботою.
- Оптимізм. Ті, хто знають королеву особисто, стверджують, що вона майже завжди в доброму гуморі. Навіть коли виникають неприємності, вона не дозволяє собі сумувати чи впадати в депресію. Люди, які позитивно до всього налаштовані, живуть довше, ніж песимісти.
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