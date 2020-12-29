Королева Великобританії Єлизавета ІІ у свої 94 роки завжди має чарівний і здоровий вигляд, вона веде активний спосіб життя, завжди з’являється на публіці з елегантним макіяжем, акуратною укладкою та у вишуканому вбранні. Окрім чудової генетичної спадковості, Її Величність має кілька королівських таємниць, які допомагають зберігати красу протягом довгих років.