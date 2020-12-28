Висипання, подразнення, почервоніння чи свербіж найчастіше з’являються на шкірі обличчя взимку. Аби нейтралізувати проблему одразу, можна спробувати провести дієві процедури краси в домашніх умовах. Для цього варто почати із приготування заспокоювальної маски для обличчя.

Окрім сильного холодного вітру та морозу, пошкодити шкіру можуть також сонце і спека, тому рецепти заспокоювальних масок для обличчя будуть корисними у будь-яку пору року. Harper's Bazaar розповів, як позбутися висипання, подразнення та інші проблем зі шкірою в домашніх умовах.

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Заспокоювальні маски для обличчя

Маска для заспокоєння, тонізування і відбілення шкіри з огірка

Завдяки властивостям огірка ви зможете не лише заспокоїти подразнену шкіру, але й тонізувати її та висвітлити пігментні плями. В індустрії краси маску з огірка використовують, аби зменшити запальні процеси. Щоб її приготувати, вам знадобиться м’якоть свіжого огірка, додайте кілька крапель оливкової олії та перемішайте інгредієнти. Отриману суміш нанесіть на шкіру на 15 хвилин. Опісля видаліть залишки за допомогою прохолодної води.

Протизапальна ромашкова маска

Ромашка володіє бактерицидними властивостями, тому її розчин є корисним для дезінфекції як відкритих ран, так і запалених ділянок тіла. Щоб приготувати засіб, який допоможе позбутися почервоніння на шкірі, вам потрібно залити 1 столову ложку квітів ромашки половиною стакана кип’ятку. Дайте рідині настоятися протягом 40 хвилин. Візьміть тонку тканину із ніжною текстурою, виріжте отвори для очей та носа, змочіть її в ромашковому розчині та покладіть на обличчя на 5 хвилин. Повторіть процедуру декілька разів, аби подразнення повністю зникло з обличчя.

Маска з алое для пошкодженої шкіри

Алое також є дієвим бактерицидним засобом. Рослину корисно використовувати проти пошкоджень на обличчі. Окрім заспокоювального ефекту, інгредієнт зволожуватиме шкіру, створюватиме на ній захисний шар із полісахаридів, які утримуватимуть та приваблюватимуть вологу. Для приготування такої маски скористайтеся 2 листами алое, на яких потрібно зробити розрізи і вичавити сік. Потім додайте кілька крапель соку лимона та лавандової олії. Перш ніж наносити маску на обличчя, розпарте його: змочіть рушник у теплій воді та на декілька хвилин залиште на відповідній ділянці. Суміш із вмістом алое наносіть на 15 хвилин, видаляйте залиште теплою водою та використовуйте живильний крем після процедури.

Заспокоювальна маска з блакитної глини

Блакитна глина ефективно бореться з будь-якими подразненнями та пошкодженнями на шкірі. Інгредієнт отримують глибоко з-під землі, де він живиться корисними мінералами і мікроелементами, які потім проникають в дерму, покращують її стан, створюють захисний шар і зволожують. Придбати блакитну глину можна в аптеці. Для приготування заспокоювальної маски змішайте сухий порошок блакитної глини з водою. Суміш рівномірно розподіліть по обличчі, а змивати починайте ще перед тим, як маска висохне. Якщо чекати повного затвердіння глини, то можна ще більше пошкодити шкірний покрив.