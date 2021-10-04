Як правильно робити вакуум: корисні поради і важливі нюанси від Аніти Луценко

Вакуум – це ефективна вправа для плоского і пружного живота, яка допомагає зміцнити його м'язи і покращує роботу внутрішніх органів. Проте виконувати вакуум потрібно правильно, щоб він справді приносив користь. Тому зіркова тренерка Аніта Луценко розповіла про всі нюанси.

Якщо робити вакуум живота регулярно, то він навіть зможе зменшити вашу талію на 3 сантиметри за тиждень. Але є певні деталі та обмеження, про які варто дізнатися перед тим, як повторювати вправу.

Також корисно Буде тільки гірше: 5 поширених помилок у догляді за шкірою з акне

Аніта Луценко знає, як правильно робити вакуум

Зіркова тренерка наголошує, що вакуум повинен приносити користь здоров'ю і фігурі. Найважливіше, про що потрібно знати, – це, коли категорично не можна виконувати тренування.

Коли не можна робити вакуум живота: під час вагітності, в період критичних днів, за наявності хвороб опорно-рухового апарату, серцево-судинної, дихальної, статевої системи, якщо стоїть спіраль.

За допомогою вакууму живота можна активізувати процеси травлення і підтягнути м'язи живота. У своєму відео Аніта Луценко розповіла, як правильно робити вакуум, дала покрокову інструкцію дівчині, яка ніколи у своєму житті не виконувала цієї вправи. Тренерка відкрила усі секрети: від рук і дихання до втягування живота.

Відео Аніти призначене для всіх, хто прагне оволодіти навичками вакууму живота, навіть якщо ви після пологів. Проте перед повторюванням такого тренування слід проконсультуватися зі своїм лікарем.

Підніміть руки вгору і зробіть вдих.

Зробіть повний видих, опустіть руки, обпершись об ноги зверху. Важливо зігнути ноги в колінах і не випрямити руки.

Глибоко вдихніть і різко видихніть через рот. Можна робити видих зі словом "па". А тоді затримайте дихання.

Не намагайтеся при цьому втягувати живіт. Спостерігайте, щоб ви повністю віддихалися і не виникало запаморочення.

Повторіть комбінацію, пробуючи максимально втягнути живіт всередину після затримки дихання.

Якщо у вас не виходить правильно, то дивіться лайфхаки від Аніти Луценко у відео: