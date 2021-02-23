Як правильно вмивати обличчя: 3 поради від дівчат з ідеальною шкірою

20:36

Аби стан вашої шкіри був бездоганним, потрібно не лише правильно за нею доглядати, але й виконувати звичні щоденні ритуали належним чином. Наприклад, кілька правил для вмивання обличчя допоможуть мати ідеальну шкіру.