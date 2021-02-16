Прищі на спині заважають жінкам мати бездоганну шкіру, носити сукні з красивими вирізами, а також розвивають чимало комплексів. Акне у цій ділянці тіла спричинене підвищеною активністю сальних залоз, тому пори тут забруднюються швидше.

Акне на спині може турбувати не лише влітку, але й в інші пори року. Аби позбутися від цієї проблеми, слід дізнатися про дієві домашні і салонні методи.

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Як позбутися від прищів на спині

Почніть з правильної гігієни та догляду. Інколи причини, які провокують появу акне на спині, можуть бути елементарними. Наприклад, зовнішні, які включають неправильний догляд та неналежну гігієну, або внутрішні – гормональний дисбаланс. Тому насамперед варто дотримуватися правил очищення тіла та правильно доглядати за шкірою.

Інколи причини, які провокують появу акне на спині, можуть бути елементарними. Наприклад, зовнішні, які включають неправильний догляд та неналежну гігієну, або внутрішні – гормональний дисбаланс. Тому насамперед варто дотримуватися правил очищення тіла та правильно доглядати за шкірою. Мийте голову правильно. На спині можуть виникати прищі через те, що ви миєте волосся під душем і брудна вода стікає по всьому тілу. Шампунь та бальзам-кондиціонер можуть забруднювати пори. Спробуйте декілька тижнів мити голову, нахиляючи її вперед, та простежте за зміною стану шкіри.

На спині можуть виникати прищі через те, що ви миєте волосся під душем і брудна вода стікає по всьому тілу. Шампунь та бальзам-кондиціонер можуть забруднювати пори. Спробуйте декілька тижнів мити голову, нахиляючи її вперед, та простежте за зміною стану шкіри. Припиніть використовувати жирні лосьйони для тіла. Навіть дорогі та якісні косметичні засоби інколи володіють комедогенними властивостями. Наприклад, жирний лосьйон може не підходити вашому типу шкіри. Якщо на інших ділянках тіла немає жодних ознак цієї невідповідності, то спробуйте деякий час не наносити засіб на спину і руки.

Навіть дорогі та якісні косметичні засоби інколи володіють комедогенними властивостями. Наприклад, жирний лосьйон може не підходити вашому типу шкіри. Якщо на інших ділянках тіла немає жодних ознак цієї невідповідності, то спробуйте деякий час не наносити засіб на спину і руки. Не тріть прищі мочалкою для душу. Таким чином ви лише травмуєте шкіру і спровокуєте поширення акне по всій спині. Тому на період боротьби з прищами відмовтеся від жорсткої мочалки чи губки для миття тіла.

Спробуйте саліцилову кислоту. Засоби на основі саліцилової кислоти дерматологи рекомендують навіть для лікування акне на обличчі. Якщо для чутливої і тонкої шкіри обличчя компонент може бути надто "агресивним", то для спини він ідеально підійде. Наносіть саліцилову кислоту локально на проблемні ділянки.

Засоби на основі саліцилової кислоти дерматологи рекомендують навіть для лікування акне на обличчі. Якщо для чутливої і тонкої шкіри обличчя компонент може бути надто "агресивним", то для спини він ідеально підійде. Наносіть саліцилову кислоту локально на проблемні ділянки. Робіть маски з блакитної глини. Суміш наносіть на ділянку спини та плечі. Процедуру повторюйте 1 – 2 рази на тиждень. Такий метод допомагає глибоко очищувати пори та підсушувати висипання.

Суміш наносіть на ділянку спини та плечі. Процедуру повторюйте 1 – 2 рази на тиждень. Такий метод допомагає глибоко очищувати пори та підсушувати висипання. Скрабуйте. Якщо регулярно робити маску з блакитної глини, а опісля використовувати скраб, то результат буде ефективнішим. Важливо знати, що свіжі та гнійні прищі скрабувати не можна. Спочатку підсушіть їх саліциловою кислотою та масками, а потім для очищення користуйтеся ексфоліантом.

У тому випадку, якщо домашні процедури не допоможуть побороти акне на спині, то зверніться до лікаря. Ймовірно, причина їхньої появи внутрішня, а не зовнішня. Тому лише після результатів аналізів спеціаліст зможе призначити належне лікування.

Салонні процедури проти акне на спині