Як правильно зберігати парфуми, щоб вони не втратили стійкості й не окислювалися
Існують спеціальні правила для якісного зберігання парфумерії. Адже у протилежному випадку улюблений аромат може втратити першочергові ноти та окислитися, і ви більше не зможете ним користуватися.
Джерело:Harper's Bazaar
Не варто думати, що певні умови для зберігання є лише у продуктів харчування. Косметику і парфумерію також потрібно тримати у певному місці та за належних умов. Деякі аромати навіть слід класти в холодильник.
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Як зберігати парфуми
- Темне місце. Парфуми не варто тримати на туалетному столику, бо сонячному промінню властиво руйнувати хімічні сполуки у складі ароматів. Закриті шухляди і шафи більше підходять для цього. Зокрема, парфумерію рекомендовано зберігати в оригінальних картонових упаковках.
- Волога – шкідлива. Важливо, аби у приміщенні повітря було сухим. Флакон ваших парфумів не є на 100% герметичним, тому його вміст контактує зі зовнішнім повітрям. Якщо воно надто вологе, то парфуми можуть втратити стійкість, окислитися чи почати неприємно пахнути.
- Закривайте флакони. Не залишайте парфуми відкритими, навіть якщо дуже спішите. Адже недарма вони мають спеціальні кришечки. Відкриті флакони полегшують процес окислювальних реакцій, що у наслідку провокує втрату стійкості та пришвидшує випаровування аромату. Також не варто струшувати флакон. У складних композиціях ароматів тонкі хімічні зв’язки між їхніми молекулами, тому їх легко порушити та викликати зміну запаху продукту.
- Не переливайте парфуми з оригінальних флаконів. Декоративні флакони слугують красивою прикрасою для інтер’єру, але аромат в такій ємності довго не слугуватиме.
- Беріть у подорож мініатюри парфумів. Великий флакон парфумів під час переїздів чи перельотів не лише незручно, але й шкідливо для продукту. Через стрибки тиск та постійні струшування хімічні структури аромату руйнується, тому парфуми швидко випаруються і окисляться.
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