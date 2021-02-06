Как правильно хранить духи, чтобы они не потеряли стойкость и не окислились
Существуют специальные правила для качественного хранения парфюмерии. Ведь в противном случае любимый аромат может потерять первоочередные ноты и окислиться, и вы больше не сможете им пользоваться.
Источник:Harper's Bazaar
Не стоит думать, что определенные условия для хранения есть только в продуктов питания. Косметику и парфюмерию также нужно держать в определенном месте и при надлежащих условиях. Некоторые ароматы даже следует класть в холодильник.
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Как хранить духи
- Темное место. Духи не стоит держать на туалетном столике, так как солнечным лучам свойственно разрушать химические соединения в составе ароматов. Закрытые ящики и шкафы больше подходят для этого. В частности, парфюмерию рекомендуется хранить в оригинальных картонных упаковках.
- Влага – вредна. Важно, чтобы в помещении воздух был сухим. Флакон ваших духов не является на 100% герметичным, поэтому его содержание контактирует с наружным воздухом. Если он слишком влажный, то духи могут потерять устойчивость, окислиться или начать неприятно пахнуть.
- Закрывайте флаконы. Не оставляйте духи открытыми, даже если очень спешите. Ведь недаром они имеют специальные крышечки. Открытые флаконы облегчают процесс окислительных реакций, что в последствии провоцирует потерю устойчивости и ускоряет испарение аромата. Также не стоит встряхивать флакон. В сложных композициях ароматов тонкие химические связи между их молекулами, поэтому их легко нарушить и вызвать изменение запаха продукта.
- Не переливайте духи из оригинальных флаконов. Декоративные флаконы служат красивым украшением для интерьера, но аромат в такой емкости долго не послужит.
- Берите в путешествие миниатюры духов. Большой флакон духов во время переездов или перелетов не только неудобный, но и вредный для продукта. Из-за скачков давления и постоянного встряхивания химическая структура аромата разрушается, поэтому духи быстро испарятся и окислятся.
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