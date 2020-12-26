Парфуми потрібно використовувати правильно, щоб ноти аромату "відкривалися" повністю. Якщо дізнатися про основні помилки та більше не повторювати їх, то улюблені парфуми почнуть пахнути насиченіше і цікавіше.

Про 3 важливі помилки, які заважають аромату "відкритися", розповідає Grazia. Читайте також Бентежить найпримхливішу уяву: які парфуми випустила Катерина Бужинська напередодні Різдва Помилки під час використання парфумів Неправильне зберігання. Флакон з парфумами не можна постійно тримати на світлі та в теплі. Найкраще зберігати улюблений аромат в темному та прохолодному місці. Таким чином його першочерговий запах ще довго залишиться незмінним. Проте, якщо надто довго зберігати парфуми і рідко ними користуватися, то, поєднуючись з киснем, вони втратять властивості та матимуть запах з гіркими нотками.

Флакон з парфумами не можна постійно тримати на світлі та в теплі. Найкраще зберігати улюблений аромат в темному та прохолодному місці. Таким чином його першочерговий запах ще довго залишиться незмінним. Проте, якщо надто довго зберігати парфуми і рідко ними користуватися, то, поєднуючись з киснем, вони втратять властивості та матимуть запах з гіркими нотками. Неточне потрапляння. Не слід розпиляти надто багато дорогоцінного продукту надарма. Коли парфумерна композиція потрапляє на одяг, то вона не може проявити аромат так насичено, як зробила б це на шкірі. Також, коли ви розпилюєте парфуми на волосся, то спирт, який міститься в їхньому складі, може пересушити локони.

Як правильно наносити парфуми / Фото Unsplash Неправильне нанесення. Звичка наносити парфуми як завершальний штрих в образі перед виходом з дому не є корисною. Щоб властивості аромату найкраще проявилися потрібно розпилювати його на зволожену розпарену шкіру після душу. А саме на ділянки, у яких проходять вени та артерії: на зап'ястя, шию, ділянку за вухами чи пупок. Зокрема, не слід розтирати парфуми після нанесення на шкіру. Потрібно, що парфумерні олії залишалися на поверхні тіла. Таким чином аромат буде стійким протягом дня. Як правильно користуватись парфумами Чим більш ранній час, тим слабкіше ви повинні бути надушені. Тому фахівці рекомендують вранці використовувати туалетну воду, вдень – парфумерну. От вишукані духи підійдуть лише для урочистих вечорів.

Якщо ви наносите парфум на одяг, то варто знати, що аромат проявляється гармонійно на натуральних тканинах. Але такий одяг душити потрібно з внутрішньої сторони.

Враховуйте тип шкіри. На сухій шкірі аромат тримається гірше, ніж на жирній. Тому можна нанести на тонкий шар зволожуючого крему без аромату.

Не намагайтеся змішувати різні групи ароматів. Фахівці рекомендують підбирати дезодорант і парфуми з однієї групи.