Як привести себе у форму: учасниця шоу "Холостяк" показує дієві вправи

Даша Ставнича, учасниця 11 сезону шоу про кохання "Холостяк", є професійною тренеркою. Дівчина знає, які фізичні вправи допоможуть вам привести себе у форму після свят.

Дбати про фігуру і тіло потрібно регулярно. Особливо актуальним запит є під час зимових свят. Тому Даша Ставнича підібрала ефективний комплекс вправ для сідниць і стегон.

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Після новорічного застілля варто приділити увагу своїй формі. Учасниця "Холостяка-11" вирішила допомогти своїм підписникам, яких у неї в інстаграмі понад 100 тисяч. Даша зазначила, що комплекс дієвих вправ потрібно поєднувати з правильним харчуванням. Лише такий тандем посприяє втраті зайвих кілограмів і целюліту.

Учасниця "Холостяка" показала, як привести себе в форму

Даша Ставнича опублікувала відео на своїй інстаграм-сторінці, де показує, як правильно виконувати вправи для сідниць і стегон.

У своєму дописі блогерка зазначила: "Подолати проблему целюліту допоможе правильне харчування, активний спосіб життя та регулярні заняття фізичними вправами з акцентом на проблемні зони. Тримайте простий та ефективний комплекс на сідниці та стегна".

Суть тренування від Даші Ставничої