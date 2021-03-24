Якщо ви прагнете уникнути появи "апельсинової шкірочки" на тілі, то саме час провести ревізію у холодильнику. Адже целюліт – це актуальна проблема для багатьох. Інколи навіть регулярні тренування і дієти не допомагають від нього позбутися. Тому варто дізнатися, які продукти можуть спровокувати появу целюліту.

Насамперед слід зрозуміти, що целюліт не завжди залежить від вашої ваги. Наприклад, багато жінок, які мають індекс маси тіла вище норми, можуть бути володарками ідеально гладкого і пружного тіла, а худіші дівчата – борються із целюлітом.

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Проблему потрібно вирішувати за допомогою комплексного підходу: поєднувати заняття спортом, правильне харчування та лімфодренажні процедури. Якщо ви регулярно тренуєтеся, робите антицелюлітний масаж і обгортування, то, ймовірно, причина появи целюліту у харчуванні. Тому варто знати, які продукти можуть негативно впливати на стан вашого тіла.

6 продуктів, які провокують целюліт

Фастфуд

Навіть якщо у вас хороший метаболізм, але турбує целюліт, то відмовтеся від вживання продуктів швидкого приготування. Фастфуд може не впливати на вашу фігуру, але згодом ви помітите появу "апельсинової шкірочки". Адже така їжа містить багато жирів, швидких вуглеводів, консервантів і підсилювачів смаку, величезну кількість солі, що негативно впливає на стан шкіри. Звісно, можна дозволяти собі інколи такі "смаколики", але не варто ними захоплюватися.

М'ясні вироби

Ковбаси, шинка, хамон чи прошутто – друзі целюліту. М'ясні делікатеси мають високий вміст натрію у своєму складі, який робить "апельсинову шкірочку" ще більш помітною. Зокрема, надмірне вживання таких продуктів може призвести до проблем із нирками.

Білий хліб

Надмірна кількість швидких вуглеводів, які містяться у білому хлібі, призводить до їхнього перетворення у цукор під час процесу перетравлення, що згодом провокує появу зайвої ваги і порушення продукування колагену. Таким чином бугорки целюліту будуть більш помітними. Спробуйте замінити білий хліб цільнозерновим.

Соуси

Виключіть соуси зі шкідливим складом зі свого раціону. Такі підсилювачі смаку містять десятки E-добавок, барвники, консерванти, насичені жири та багато солі. Натомість можна готувати соуси вдома із натуральних інгредієнтів, які, навпаки, будуть корисними для здоров'я.

Сир

Звісно, різні види сиру володіють чималою кількістю поживних властивостей. Проте варто пам'ятати вислів про те, що забагато – також погано. Адже у складі сиру є натрій, який затримує воду в організмі, сповільнює метаболізм і провокує появу целюліту.

Газовані та солодкі напої

Колаген потрібен шкірі, аби вона зберігала гладкість і пружність. А цукор, якого є багато в газованих та солодких напоях, сповільнює вироблення колагену. Мінімізуйте вживання таких напоїв, а також алкогольних коктейлів із вмістом сиропів. Натомість пийте чисту воду, фруктові фреші і смузі, а на вечірках смакуйте сухими винами і вермутами.