У схудненні важлива не лише омріяна цифра на вагах, але й вміння зберегти цей результат. Тому вам знадобляться корисні поради, як схуднути швидко і безпечно для здоров'я.
Вам буде цікаво: Як мати здорову спину і гнучке тіло: 6 простих вправ для тих, хто постійно за комп'ютером
Як схуднути, допоки літо у самому розпалі
- Їжте багато овочів. Це простий, але дієвий лайфхак. Намагайтеся робити так, аби на вашій тарілці завжди було якомога більше овочів. Це найбільш ефективний і коротший шлях до схуднення і загального здоров'я організму.
- Не нехтуйте сніданком. Саме цей прийом їжі є дуже важливим. Адже правильний сніданок дає відчуття ситості і заряджає енергією, яка необхідна на початку дня. Дієтологи радять їсти зранку 400 – 500 калорій.
- Пийте більше кави. Цікаво, що кофеїн вважають натуральним сечогінним засобом, він зменшує здуття живота і є джерелом антиоксидантів. Альтернативою каві, якщо ви її не любите, можуть слугувати трав'яні чаї.
- Не вживайте солодких напоїв. Калорійні рідини не дають відчуття ситості. Інколи сік чи ароматна кава з карамельним сиропом, випиті протягом дня, можуть мати 800 калорій, а ви після напою однаково залишитесь голодними.
- Зверніть увагу на гостру їжу. І це зовсім не жарт, а спосіб скоротити кількість калорій, до того ж із науковим обґрунтуванням. Наприклад, в каєнському перці міститься особлива сполука – капсаїцин, яка стимулює продукування гормонів стресу, завдяки чому прискорюється здатність спалювати калорії. Гострі продукти ви будете їсти повільніше і відразу ж зрозумієте, коли настане насичення.
- Лягайте швидко спати. Дефіцит сну сповільнює метаболізм, що зовсім не допоможе вам схуднути.