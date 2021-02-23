Як швидко відростити волосся: індійські секрети краси

18:52

Сушміта – б’юті-блогерка з Індії. Дівчина стала відомою завдяки своїй розкішній шевелюрі, а саме – її довжині. Індійська красуня здає декілька простих і дієвих секретів, як допоможуть швидко відростити красиве довге волосся.