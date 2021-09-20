Як вибирати і наносити потрібний відтінок рум'ян: важливі поради і лайфхаки

Інколи під час створення макіяжу жінки недооцінюють розкішний ефект від рум'ян. Адже легкий рум’янець здатен освіжити образ, надати обличчю здорового і відпочилого вигляду та навіть омолодити його. Тому варто дізнатися, як правильно потрібно вибирати колір рум’ян, текстуру і наносити їх.

Якщо користуватися невідповідним відтінком і текстурою рум'ян, то продукт виконуватиме протилежні функції. Перш ніж застосовувати рум'яна у мейк-апі, слід знайти ідеальні для себе.

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Як вибрати відтінок рум'ян

Візажисти радять брати до уваги кольоротип своєї шкіри. Наприклад, дівчатам зі світлою шкірою з холодним підтоном підійдуть холодні рожеві відтінки, а з теплим – коралові. Власницям темнішої шкіри варто вибирати коричнево-помаранчеві відтінки. Проте таких схем існує безліч, і вони суперечать одна одній.

Аби полегшити собі завдання, скористайтеся лайфхаком: визначте тон свого природного рум'янцю. Зазвичай він відповідає кольору губ, тому сміливо керуйтеся цим. В іншому випадку можна пощипати свої щоб, аби показався більш насичений природний рум'янець.

Визначайтеся з текстурою

Текстура рум'ян має вагоме значення. Вибираючи її, орієнтуйтеся на тип своєї шкіри: якщо дерма схильна до сухості і лущення, то спробуйте кремові рум'яна, бо сухі текстури підкреслять усі недоліки обличчя та не матимуть гармонійного вигляду в макіяжі. Натомість жінкам зі жирним типом шкіри слід користуватися рум'янами сухих текстур з матовим або сатиновим фінішем, аби не підкреслювати жирний блиск. Якщо ви власниця нормальної шкіри без помітних особливостей, то вибирайте ту текстуру, яка подобається, або комбінуйте їх, щоб отримати бажаний результат.



Рум'яна – важлива складова макіяжу / Фото з інстаграму @rosiehw

Як правильно наносити рум'яна

Запам’ятайте, що рум'яна не можна використовувати замість контурингу. Б'юті-продукт призначений для імітації природного рум’янці на лиці. Червона смужка від скронь до кутиків губ виглядатиме дивно.

Якщо вам необхідно скорегувати овал обличчя, виділити вилиці та підборіддя, то спочатку скористайтеся скульптором, а потім нанесіть рум'яна. Виберіть ділянку, по якій розподілятимете засіб: це повинні бути або яблучка щік, або частина вилиці, яка виступає, але малювати їх водночас не варто. Для цікавішого ефекту трішки рум'ян можна додати на кінчик носа.

Наносіть рум'яна лише на відповідні ділянки на обличчі. Адже у протилежному випадку ви ризикуєте отримати неакуратний мейк-ап.

Для нанесення рум'ян використовуйте великий пухнастий пензель. Рухайтеся ним у напрямі знизу вгору. Щодо кремових текстур, то їх легко розподілити, але вони не є такими стійкими. Щоб закріпити кремові рум'яна на обличчі, то промалюйте відповідну ділянку сухою текстурою такого ж відтінку або зафіксуйте прозорою пудрою. А перед застосуванням сухих рум'ян переконайтеся, що шкіра достатньо зволожена, а тональний крем ретельно розтушований. Таким чином вам вдасться уникнути плям і недбалого вигляду макіяжу.