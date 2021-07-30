Як вибрати і наносити тональний крем у спеку: поради зіркового візажиста
30 липня 2021 , 14:32Читать новость на русском
Джерело:Elle
Влітку правильний і якісний тон є запорукою вдалого стійкого макіяжу. Тональний крем для спекотної пори року повинен мати легку текстуру, надійний склад і бути без ефекту маски, але при цьому зберігати свій першочерговий вигляд після нанесення протягом всього дня. Якщо ви ще у пошуку свого ідеального варіанту, то вам знадобляться корисні поради зіркового візажиста.
Візажист Захар Грінов розповів, як вибрати правильний крем на літо і наносити його належним чином. Його поради допоможуть заощадити час і створити стійкий модний макіяж для спекотних літніх днів і вечорів.
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Як вибрати і наносити тональний крем у спеку
- Вибір текстури. Влітку шкіра продукує більше шкірного сала, щоб захиститися від ультрафіолету і високої температури. Тому тональний крем для цієї пори року повинен мати легку формулу. Зверніть увагу на засоби на водній основі – наприклад, флюїди. Вони просто розподіляються по шкірі та швидко вбираються, не залишаючи зайвого блиску і не створюючи відчуття дискомфорту.
- Багатофункціональність. Чудовою альтернативою тонального крему влітку може слугувати BB- чи CC-крем, який не лише вирівнює тон шкіри, але й акуратно маскує недоліки, зволожує і захищає дерму від сонячних променів. Захар Грінов радить: "Ідеально, якщо тональний крем володіє ще й SPF-ефектом. Таким чином ви зможете не лише позбутися від недоліків, але й захистити шкіру від сонця".
- Некомедогенний. Звертайте увагу на склад засобу. Важливо, щоб продукт був некомедогенним або призначеним для всіх типів шкіри. Зазвичай виробники вказують це на пакованні. Зірковий візажист поділився б'юті-лайфхаком: якщо ви користуєтеся базою під макіяж, то її варто наносити вологим спонжем або пухнастим пензлем. Таким чином не використаєте забагато продукту і не надасте макіяжу ефекту "важкості".
- Вибір тонального крему на літо. Якщо ви плануєте засмагати влітку, то придбайте тональну основу на 1 – 2 тони темнішу від відтінку вашої шкіри. Також сучасний ринок краси пропонує засоби не лише, які ідеально підійдуть для вирівнювання тону обличчя, але й з доглядовими властивостями. Саме такі стануть у нагоді під час спеки.