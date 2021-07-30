Как выбрать и наносить тональный крем в жару: советы звездного визажиста

14:32

Летом правильный и качественный тон является залогом удачного стойкого макияжа. Тональный крем для жаркого времени года должен иметь легкую текстуру, надежный состав и быть без эффекта маски, но при этом сохранять свой первоначальный вид после нанесения в течение всего дня. Если вы еще в поиске своего идеального варианта, то вам понадобятся полезные советы звездного визажиста.