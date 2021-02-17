Бежева ніжна помада чудово доповнює будь-який б’юті-образ: чи це монохромний макіяж у бронзово-коричневих відтінках у стилі Кардашян, чи яскраві звабливі стрілки. Окрім універсальності, нюдові відтінки на губах мають красивий вигляд та не втрачають своєї естетичності, коли розмащуються, бо їх можна непомітно витерти і підправити контур.

Нюдові помади личать більшості жінкам. Проте їхніх відтінків є багато, і варто навчитися обирати той, який найкраще підкреслюватиме вашу красу.

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Як правильно вибирати нюдову помаду

Насамперед потрібно брати до уваги природний відтінок губ. Колір помади не повинен бути ідентичним. Вибирайте помаду на тон темнішу або світлішу від губ, щоб візуально зробити їх більш виразними і спокусливими.

Також орієнтуйтеся на тон і підтон своєї шкіри. Ознакою теплого підтону дерми є зеленуваті вени на кистях рук, тому треба обирати й такі відтінки помади. Якщо вени блакитні – користуйтеся продуктами для макіяжу губ з аналогічним холодним підтоном.

Поради для різних відтінків шкіри