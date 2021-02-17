Как выбрать нюдовую помаду: практические советы
Бежевая нежная помада прекрасно дополняет любой бьюти-образ: будь это монохромный макияж в бронзово-коричневых оттенках в стиле Кардашян, или яркие манящие стрелки. Кроме универсальности, нюдовые оттенки на губах имеют красивый вид и не теряют своей эстетичности, когда размазываются, потому что их можно незаметно вытереть и подправить контур.
Источник:Vogue
Нюдовые помады подходят большинству женщин. Однако их оттенков много, и стоит научиться выбирать тот, который лучше всего будет подчеркивать вашу красоту.
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Как правильно выбирать нюдовую помаду
Прежде всего нужно учитывать природный оттенок губ. Цвет помады не должен быть идентичным. Выбирайте помаду на тон более темную или светлую , чем губы, чтобы визуально сделать их более выразительными и соблазнительными.
Также ориентируйтесь на тон и подтон своей кожи. Признаком теплого подтона дермы являются зеленоватые вены на кистях рук, поэтому надо выбирать и такие оттенки помады. Если вены голубые – пользуйтесь продуктами для макияжа губ с аналогичным холодным подтоном.
Советы для разных оттенков кожи
- Если у вас фарфоровая кожа, то ей подойдут розовые свежие помады.
- Светлому тону подойдут бежевые отрезки с теплым подтоном.
- Для оливковой кожи выбирайте коричнево-карамельные оттенки.
- Чуть загорелому лицу подойдут цвета помад на полтона светлее кожи.
- Обладательницам темной кожи стоит отдать предпочтение темным шоколадным оттенкам.
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