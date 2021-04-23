Як відновити пошкоджене волосся: 7 б'юті-трюків

23:12

Зіпсувати стан волосся можна як невдалим фарбуванням, так і на нього можуть негативно впливати зовнішні чинники. Зокрема, термоприлади для вкладання волосся можуть пошкодити його. Тому варто дізнатися, як відновити свої локони, повернути їм гладкість і здоровий блиск.