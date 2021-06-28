Как восстановить поврежденные волосы: 7 бьюти-трюков

17:27

Испортить состояние волос можно как неудачным окрашиванием, так и на него могут негативно влиять внешние факторы. В частности, термоприборы для укладки волос могут повредить их. Поэтому стоит узнать, как восстановить свои локоны, вернуть им гладкость и здоровый блеск.