Як відновити шкіру після свят: 3 домашні маски з миттєвим ефектом
Джерело:Harper's Bazaar
Алкоголь і смачні салати з майонезом можуть негативно вплинути на стан шкіри. Якщо вам потрібно швидко привести себе в порядок після новорічної ночі, то скористайтеся 3 рецептами домашніх масок, які швидко впораються з набряками і миттєво нададуть шкіру відпочилого вигляду.
Під час свят також необхідно турбуватися про шкіру. За допомогою ефективних масок можна пом'якшити наслідки для обличчя від перенесеного стресу.
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3 домашні маски, які допоможуть швидко відновити шкіру
Вівсяна маска з бананом
Вівсяна маска володіє глибокою зволожувальною властивістю. Також корисні інгредієнти відновлюють захисний бар'єр шкіри і підвищують її пружність. Банан у складі цієї маски покращує колір обличчя, розгладжує зморшки і видаляє з поверхні дерми ороговілі частинки.
Що вам знадобиться для приготування?
- 2 столові ложки вівсяних пластівців;
- половина банану;
- 2 столові ложки несолодкого творогу.
Домашні маски для здоров'я шкіри / Фото з інстаграму @katherinelond
Маска з картопляним крохмалем
Картопляний крохмаль є унікальним компонентом, бо містить у собі багато вітамінів, корисних мікроелементів, зокрема ніацину, залізо, калій і вітамін C. Продукт стимулює роботу всіх структур тканин, активує ріст нових клітин і швидко відновлює шкіру після стресу, зменшуючи почервоніння і надаючи їй сяйливого вигляду.
Що вам знадобиться для приготування?
- 15 грамів картопляного крохмалю;
- 80 мілілітрів свіжовичавленого морквяного соку;
- 100 мілілітрів теплої кип'яченої води;
- 25 грамів жирної сметани.
Як відновити шкіру після свят / Фото з інстаграму @katherinelond
Маска з апельсиновим соком і медом
Завдяки апельсиновому соку можна чудово освіжити і тонізувати шкіру. Така маска найбільше підійде власницям жирного і комбінованого типу дерми. Потужне поєднання апельсинового соку з натуральним медом очистить пори, посприяє відновленню колагену і зволоженню шкіри. Додамо, що мед володіє антисептичними, протизапальними, очищувальними і зволожувальними властивостями, що робить його ідеальним засобом для догляду за шкірою, зокрема за проблемною.
Що вам знадобиться для приготування?
- Сік 1 апельсину;
- 2 столові ложки органічного меду.