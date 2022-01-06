Как восстановить кожу после праздников: 3 домашние маски с мгновенным эффектом
Источник:Harper's Bazaar
Алкоголь и вкусные салаты с майонезом могут негативно повлиять на состояние кожи. Если вам нужно быстро привести себя в порядок после новогодней ночи, то воспользуйтесь 3 рецептами домашних масок, которые быстро справятся с отеками и мгновенно придадут коже отдохнувшего вида.
Во время праздников также необходимо беспокоиться о коже. С помощью эффективных масок можно смягчить последствия для лица от перенесенного стресса.
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3 домашние маски, которые помогут быстро восстановить кожу
Овсяная маска с бананом
Овсяная маска обладает глубоким увлажняющим свойством. Также полезные ингредиенты восстанавливают защитный барьер кожи и повышают ее упругость. Банан в составе этой маски улучшает цвет лица, разглаживает морщины и удаляет с поверхности дермы ороговевшие частички.
Что вам понадобится для приготовления?
- 2 столовые ложки овсяных хлопьев;
- половина банана;
- 2 столовые ложки несладкого творога.
Домашние маски для здоровья кожи / Фото с инстаграма @katherinelond
Маска с картофельным крахмалом
Картофельный крахмал является уникальным компонентом, потому что содержит в себе много витаминов, полезных микроэлементов, в частности ниацин, железо, калий и витамин C. Продукт стимулирует работу всех структур тканей, активирует рост новых клеток и быстро восстанавливает кожу после стресса, уменьшая покраснение и придавая ей сияющий вид.
Что вам понадобится для приготовления?
- 15 граммов картофельного крахмала;
- 80 миллилитров свежевыжатого морковного сока;
- 100 миллилитров теплой кипяченой воды;
- 25 граммов жирной сметаны.
Как восстановить кожу после праздников / Фото с инстаграма @katherinelond
Маска с апельсиновым соком и медом
Благодаря апельсиновому соку можно прекрасно освежить и тонизировать кожу. Такая маска больше всего подойдет обладательницам жирного и комбинированного типа дермы. Мощное сочетание апельсинового сока с натуральным медом очистит поры, поспособствует восстановлению коллагена и увлажнению кожи. Добавим, что мед обладает антисептическими, противовоспалительными, очищающими и увлажняющими свойствами, что делает его идеальным средством для ухода за кожей, в том числе за проблемной.
Что вам понадобится для приготовления?
- Сок 1 апельсина;
- 2 столовые ложки органического меда.