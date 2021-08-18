Як виглядати дорого і доглянуто: 5 б'юті-секретів для кожної жінки

Щоб мати охайний і "дорогий" вигляд, не потрібно витрачати мільйони на догляд за собою. Для цього достатньо взяти на озброєння кілька дієвих б'юті-секретів. Тоді ви переконаєтеся, що можна бути красивою навіть за допомогою доступних засобів.

Виразний погляд, здорова шкіра, акуратна зачіска і гармонійна цілісність образу сприяють не лише естетичному зовнішньому вигляду, але й почуттю впевненості в собі. Насамперед, щоб завжди виглядати доглянуто і дорого, не забувайте піклуватися про себе регулярно.

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5 б'юті-секретів, щоб виглядати дорого

Олія шипшини для догляду за обличчям. Щоб шкіра мала здоровий і сяйливий вигляд, варто подбати про неї перед нанесенням макіяжу. Зіркові візажисти використовують спеціальні продукти замість маскувальних засобів, аби вирівняти тон шкіри, надати їй сяйва, але прибрати зайвий блиск. У цьому відмінно можуть допомогти рослинні олії. Проте жінкам жирної і схильної до висипань шкіри ця порада не підійде. Інші красуні ж можуть застосовувати органічну олію шипшини для отримання трендового ефекту на обличчі. У складі олії шипшини є багато антиоксидантів і полі ненасичених жирних кислот, які організм не виробляє природним шляхом, але вони необхідні для краси і здоров'я шкіри. Змішайте олію з невеликою кількістю тональної основи і тонким шаром нанесіть точково на яблучка щік, по центру верхньої губи і підборіддя. Продукт слід ретельно розтушувати.

Щоб шкіра мала здоровий і сяйливий вигляд, варто подбати про неї перед нанесенням макіяжу. Зіркові візажисти використовують спеціальні продукти замість маскувальних засобів, аби вирівняти тон шкіри, надати їй сяйва, але прибрати зайвий блиск. У цьому відмінно можуть допомогти рослинні олії. Проте жінкам жирної і схильної до висипань шкіри ця порада не підійде. Інші красуні ж можуть застосовувати органічну олію шипшини для отримання трендового ефекту на обличчі. У складі олії шипшини є багато антиоксидантів і полі ненасичених жирних кислот, які організм не виробляє природним шляхом, але вони необхідні для краси і здоров'я шкіри. Змішайте олію з невеликою кількістю тональної основи і тонким шаром нанесіть точково на яблучка щік, по центру верхньої губи і підборіддя. Продукт слід ретельно розтушувати. Кокосова олія для ніг. Відома акторка Гвінет Пелтроу володіє особливими секретами догляду за обличчям і тілом. Наприклад, зірка завжди знімає напруження з ніг після важкого робочого дня кокосовою олією. Вона переконана, що така олія чудово зволожує і пом'якшує шкіру, а п'яти робить ніжними і гладенькими, а також зменшує біль у стопах. А по тілу Гвінет розподіляє олію лаванди.



Поради для догляду за тілом / Фото з інстаграму Гвінет Пелтроу

Ранкова сауна. Відвідувати сауну або лазню загалом корисно. Проте експерти з питань краси радять починати з такої процедури день. Саме вранці сауна допомагає розкривати всі пори, стимулює дихання шкіри і роботу серцево-судинної системи організму, активізує приплив крові до підшкірного шару і поверхневих тканин. Американська модель Сінді Кроуфорд зробила сауну своєю б'юті-звичкою. Зі слів красуні, процедура провокує організму прискорити оновлення клітин і самостійно бореться зі старінням. Тільки не забувайте, що в сауні рекомендується перебувати не більше 10 – 15 хвилин, і перед процедурою краще уникати вживання кофеїну, алкоголю, газованої води і жирної їжі, щоб не зневоднювати організм і не збільшувати навантаження на серце.



Як завжди бути красивою / Фото з інстаграму Сінді Кроуфорд

Крижані ванни для обличчя. Кубики льоду є дієвими для проведення домашніх процедур, щоб позбутися від темних кіл під очима, сповільнити старіння шкіри, повернути свіжість погляду. Бренди навіть випускають спеціальні гаджети для обличчя з охолоджувальною дією. Акторка Кейт Гадсон віддає перевагу крижаним ваннам. Для цього зірка використовує велику чашку, воду і кубики льоду. Таким чином також можна зробити шкіру м'якшою і сяйливою, стимулювати циркуляцію крові і лімфотік, наситити дерму киснем, заспокоїти м'язи обличчя, покращити обмінні процеси.



Ідеальна шкіра / Фото з інстаграму Кейт Гадсон