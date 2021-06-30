Як виглядати молодшою: Тетяна Литвинова поділилася рецептом секретної маски для обличчя

Тетяна Литвинова – гастро-експертка, яка ділиться не лише рецептами смачних страв, але й краси. Цього разу вона розсекретила інгредієнти та процес приготування універсальної маски для обличчя. Адже багатьом жінкам важливо виглядати молодше за свої роки.

Омолоджувальну маску від Тетяни Литвинової можна приготувати самостійно в домашніх умовах. Головним інгредієнтом корисної суміші є зелена глина, яка стимулює вироблення нових клітин, пом’якшує і живить шкіру. А молочна кислота сприяє освітленню і зволоженню дерми, наповнює її вітамінами і важливими мікроелементами.

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Тетяна Литвинова розповіла: "Ви дуже часто ставите мені питання, як залишатися молодою і красивою, як виглядати молодше за свої роки. І я вирішила, що пора відповісти на ці питання і поділитися рецептом секретної масочки. Це маска, яку я використовую буквально все своє свідоме життя! Дісталася мені вона від мами".

Маска для шкіри обличчя

Що вам знадобиться?

60 грамів зеленої глини;

60 грамів теплої води;

1 столова ложка 30-відсоткової сметани;

10 крапель вітаміну E;

4 капсули вітаміну Аевіт;

гірчиця, лимонний сік, білок – опціонально;

3 краплі нікотинової кислоти.

Аби приготувати універсальну маску для шкіри обличчя, змішайте зелену глину з теплою водою у пропорції 1:1. Інгредієнти ретельно перемішайте, щоб не було грудочок. Додайте домашню сметану (якщо немає, то 30-відсоткова також підійде), вітамін E – 10 крапель і 4 капсули вітаміну Аевіт. Ще раз перемішайте всі компоненти. Таким чином ви приготували основу.

Тепер слід додавати інгредієнти опціонально. Наприклад, якщо вам потрібно позбутися від пігментації, то візьміть ще кілька крапель лимонного соку. У випадку помітного старіння шкіри вам знадобиться не більше половини чайної ложки гірчиці. Якщо ви хочете отримати ліфтинг-ефект, то додайте білок. Жінки, в яких немає проблем з тиском, можуть доповнити склад маски ще 3 краплями нікотинової кислоти.

Отриману суміш треба наносити на очищену шкіру щільним рівномірним шаром, але уникайте ділянки шкіри навколо очей – туди не накладайте маску. Ляжте на 15 хвилин і дайте масці висохнути. Залишки ретельно змийте і зволожте шкіру.

Дивіться, як приготувати універсальну маску для шкіри обличчя: