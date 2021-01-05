Шкірі потрібен домашній догляд, аби її стан був ідеальним. Можна почати із самостійного приготування масок для обличчя з продуктів, які легко знайти на кожній кухні. Також у нагоді вам стане "б’юті-шпаргалка" з властивостями інгредієнтів, які є корисними для шкіри.

В домашніх умовах можна приготувати маски для обличчя з різним призначенням: для відлущення ороговілих клітин, зволоження, проти прищів та інші. Grazia поділилися корисними рецептами. Читайте також: Темні круги під очима: чому з’являються та 3 дієвих способи для боротьби з проблемою Маски для обличчя в домашніх умовах Проти прищів. Для приготування дієвої суміші вам знадобиться зробити пюре з банану та меду. Змішуйте інгредієнти в рівній пропорції. Маску наносіть локально або на все обличчя. Завдяки вмісту в ній вітаміну C та цинку запалення зникнуть зі шкіри, почервоніння зменшаться, відлущаться ороговілі лусочки, тому обличчя матиме здоровий вигляд.

Для приготування дієвої суміші вам знадобиться зробити пюре з банану та меду. Змішуйте інгредієнти в рівній пропорції. Маску наносіть локально або на все обличчя. Завдяки вмісту в ній вітаміну C та цинку запалення зникнуть зі шкіри, почервоніння зменшаться, відлущаться ороговілі лусочки, тому обличчя матиме здоровий вигляд. Проти судинних зірочок. Повністю від них позбутися важко, але можна зробити їх менш помітними. Для цього натріть картоплину середнього розміру та додайте вівсяних пластівців. Суміш наносіть на відповідні ділянки, а через 10-15 хвилин змивайте водою. View this post on Instagram A post shared by Klaudia ️ (@klaudiacloud) Щоб тонізувати. Білкова маска допоможе тримати шкіру в тонусі, стимулювати мікроциркуляцію та живитиме дерму протеїнами. Для її приготування збийте 1 білок міксером до утворення густої піни. Нанесіть продукт на обличчя на 10 хвилин, а залишки потім видаліть водою. Процедуру слід повторювати регулярно.

Білкова маска допоможе тримати шкіру в тонусі, стимулювати мікроциркуляцію та живитиме дерму протеїнами. Для її приготування збийте 1 білок міксером до утворення густої піни. Нанесіть продукт на обличчя на 10 хвилин, а залишки потім видаліть водою. Процедуру слід повторювати регулярно. Для свіжості. Після очищення шкіри інколи варто й освіжити її. До натертого огірка додайте 1 ложку вершків. Суміш із корисних продуктів залиште на обличчі на 10 хвилин.

Після очищення шкіри інколи варто й освіжити її. До натертого огірка додайте 1 ложку вершків. Суміш із корисних продуктів залиште на обличчі на 10 хвилин. Захисна. Шкірний бар’єр допоможе зміцнити маска зі столової ложки теплої оливкової олії, 1 жовтка і ложки будь-якого натурального фруктового соку.

Шкірний бар’єр допоможе зміцнити маска зі столової ложки теплої оливкової олії, 1 жовтка і ложки будь-якого натурального фруктового соку. Проти лущення. Реабілітувати обвітрену шкіру допоможе маска з жирного творогу, морквяного соку і молока. Змішайте продукти в рівній кількості та нанесіть на 15 хвилин на обличчя.

Реабілітувати обвітрену шкіру допоможе маска з жирного творогу, морквяного соку і молока. Змішайте продукти в рівній кількості та нанесіть на 15 хвилин на обличчя. Для очищення. Ефективно виконати цей етап у вашій б’юті-рутині допоможе м’який пілінг для сухої і чутливої шкіри. Вам потрібно змішати по 1 столовій ложці манної крупи і мелених вівсяних пластівців, додайте 2 чайних ложки сметани, 1 чайну ложку оливкової олії і яєчний жовток. Суміш розподіліть по обличчю. Коли вона буде напівсухою акуратно починайте скочувати залишки погладжувальними рухами.

Ефективно виконати цей етап у вашій б’юті-рутині допоможе м’який пілінг для сухої і чутливої шкіри. Вам потрібно змішати по 1 столовій ложці манної крупи і мелених вівсяних пластівців, додайте 2 чайних ложки сметани, 1 чайну ложку оливкової олії і яєчний жовток. Суміш розподіліть по обличчю. Коли вона буде напівсухою акуратно починайте скочувати залишки погладжувальними рухами. Проти зморшок. Маска зі сметани та куркуми сприятиме еластичності шкіри і запобігатиме її передчасному старінню. Змішайте 0,5 чайної ложки спецій з 2 столовими ложками сметани. Залиште суміш на 10 хвилин на обличчі перед сном. View this post on Instagram A post shared by Klaudia ️ (@klaudiacloud) Проти жирного блиску. Якщо у вас жирний чи комбінований тип шкіри, то позбутися від надмірного неестетичного жирного блиску на шкірі допоможе маска з квасолі. Почніть зі замочування на ніч білої або строкатої квасолі. Зранку перетворіть інгредієнт на пюре. До нього додайте 1 столову ложку оливкової олії і чайну ложку лимонного соку. Товстим шаром нанесіть суміш на Т-зону і залиште на 15 хвилин.

Якщо у вас жирний чи комбінований тип шкіри, то позбутися від надмірного неестетичного жирного блиску на шкірі допоможе маска з квасолі. Почніть зі замочування на ніч білої або строкатої квасолі. Зранку перетворіть інгредієнт на пюре. До нього додайте 1 столову ложку оливкової олії і чайну ложку лимонного соку. Товстим шаром нанесіть суміш на Т-зону і залиште на 15 хвилин. Проти вільних радикалів. Якщо вдень ви забули скористатися SPF-захистом, то виправте ситуацію за допомогою маски з винограду. Інгредієнт містить багато антиоксидантів, які нейтралізують шкідливий вплив зовнішніх чинників на шкіру. Подрібніть ягоди, аби утворилася консистенція пюре, додайте трішки желатину. Коли суміш почне "стягуватися", наносіть її на обличчя, шию і декольте. Змийте через 20 хвилин. Б’юті-шпаргалка з властивостями продуктів Огірок, морква, диня, яєчний жовток, рослинна олія, творог, сметана, кефір, йогурт, вершки, молоко – зволожують.

Лимон, дріжджі, зелений чай, мука, злаки, журавлина, смородина, малина, полуниця – усувають жирний блиск.

Яйце, мед, рослинні олії – живлять.

Огірок, петрушка, лимон – відбілюють.

Сода, цукор, вівсяні пластівці – очищують.

Грейпфрут, полуниця, виноград, лаванда, м’ята – тонізують.

Мед, алое, оливкова олія – захищають.

Алое, олії – лікують.