Маски для обличчя в домашніх умовах та б’юті-шпаргалка з властивостями корисних інгредієнтів
Шкірі потрібен домашній догляд, аби її стан був ідеальним. Можна почати із самостійного приготування масок для обличчя з продуктів, які легко знайти на кожній кухні. Також у нагоді вам стане "б’юті-шпаргалка" з властивостями інгредієнтів, які є корисними для шкіри.
В домашніх умовах можна приготувати маски для обличчя з різним призначенням: для відлущення ороговілих клітин, зволоження, проти прищів та інші. Grazia поділилися корисними рецептами.
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Маски для обличчя в домашніх умовах
- Проти прищів. Для приготування дієвої суміші вам знадобиться зробити пюре з банану та меду. Змішуйте інгредієнти в рівній пропорції. Маску наносіть локально або на все обличчя. Завдяки вмісту в ній вітаміну C та цинку запалення зникнуть зі шкіри, почервоніння зменшаться, відлущаться ороговілі лусочки, тому обличчя матиме здоровий вигляд.
- Проти судинних зірочок. Повністю від них позбутися важко, але можна зробити їх менш помітними. Для цього натріть картоплину середнього розміру та додайте вівсяних пластівців. Суміш наносіть на відповідні ділянки, а через 10-15 хвилин змивайте водою.
- Щоб тонізувати. Білкова маска допоможе тримати шкіру в тонусі, стимулювати мікроциркуляцію та живитиме дерму протеїнами. Для її приготування збийте 1 білок міксером до утворення густої піни. Нанесіть продукт на обличчя на 10 хвилин, а залишки потім видаліть водою. Процедуру слід повторювати регулярно.
- Для свіжості. Після очищення шкіри інколи варто й освіжити її. До натертого огірка додайте 1 ложку вершків. Суміш із корисних продуктів залиште на обличчі на 10 хвилин.
- Захисна. Шкірний бар’єр допоможе зміцнити маска зі столової ложки теплої оливкової олії, 1 жовтка і ложки будь-якого натурального фруктового соку.
- Проти лущення. Реабілітувати обвітрену шкіру допоможе маска з жирного творогу, морквяного соку і молока. Змішайте продукти в рівній кількості та нанесіть на 15 хвилин на обличчя.
- Для очищення. Ефективно виконати цей етап у вашій б’юті-рутині допоможе м’який пілінг для сухої і чутливої шкіри. Вам потрібно змішати по 1 столовій ложці манної крупи і мелених вівсяних пластівців, додайте 2 чайних ложки сметани, 1 чайну ложку оливкової олії і яєчний жовток. Суміш розподіліть по обличчю. Коли вона буде напівсухою акуратно починайте скочувати залишки погладжувальними рухами.
- Проти зморшок. Маска зі сметани та куркуми сприятиме еластичності шкіри і запобігатиме її передчасному старінню. Змішайте 0,5 чайної ложки спецій з 2 столовими ложками сметани. Залиште суміш на 10 хвилин на обличчі перед сном.
- Проти жирного блиску. Якщо у вас жирний чи комбінований тип шкіри, то позбутися від надмірного неестетичного жирного блиску на шкірі допоможе маска з квасолі. Почніть зі замочування на ніч білої або строкатої квасолі. Зранку перетворіть інгредієнт на пюре. До нього додайте 1 столову ложку оливкової олії і чайну ложку лимонного соку. Товстим шаром нанесіть суміш на Т-зону і залиште на 15 хвилин.
- Проти вільних радикалів. Якщо вдень ви забули скористатися SPF-захистом, то виправте ситуацію за допомогою маски з винограду. Інгредієнт містить багато антиоксидантів, які нейтралізують шкідливий вплив зовнішніх чинників на шкіру. Подрібніть ягоди, аби утворилася консистенція пюре, додайте трішки желатину. Коли суміш почне "стягуватися", наносіть її на обличчя, шию і декольте. Змийте через 20 хвилин.
Б’юті-шпаргалка з властивостями продуктів
- Огірок, морква, диня, яєчний жовток, рослинна олія, творог, сметана, кефір, йогурт, вершки, молоко – зволожують.
- Лимон, дріжджі, зелений чай, мука, злаки, журавлина, смородина, малина, полуниця – усувають жирний блиск.
- Яйце, мед, рослинні олії – живлять.
- Огірок, петрушка, лимон – відбілюють.
- Сода, цукор, вівсяні пластівці – очищують.
- Грейпфрут, полуниця, виноград, лаванда, м’ята – тонізують.
- Мед, алое, оливкова олія – захищають.
- Алое, олії – лікують.
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