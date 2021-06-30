Как выглядеть моложе: Татьяна Литвинова поделилась рецептом секретной маски для лица

Татьяна Литвинова – гастро-эксперт, которая делится не только рецептами вкусных блюд, но и красоты. На этот раз она рассекретила ингредиенты и процесс приготовления универсальной маски для лица. Ведь многим женщинам важно выглядеть моложе своих лет.

Омолаживающую маску от Татьяны Литвиновой можно приготовить самостоятельно в домашних условиях. Главным ингредиентом полезной смеси является зеленая глина, которая стимулирует выработку новых клеток, смягчает и питает кожу. А молочная кислота способствует осветлению и увлажнению дермы, наполняет ее витаминами и важными микроэлементами.

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Татьяна Литвинова рассказала: "Вы очень часто задаете мне вопрос, как оставаться молодой и красивой, как выглядеть моложе своих лет. И я решила, что пора ответить на эти вопросы и поделиться рецептом секретной масочки. Это маска, которую я использую буквально всю свою сознательную жизнь! Досталась мне она от мамы".

Маска для кожи лица

Что вам понадобится?

60 граммов зеленой глины;

60 граммов теплой воды;

1 столовая ложка 30-процентной сметаны;

10 капель витамина E;

4 капсулы витамина Аевит;

горчица, лимонный сок, белок – опционально;

3 капли никотиновой кислоты.

Чтобы приготовить универсальную маску для кожи лица, смешайте зеленую глину с теплой водой в пропорции 1:1. Ингредиенты тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Добавьте домашнюю сметану (если нет, то 30-процентная также подойдет), витамин E – 10 капель и 4 капсулы витамина Аевит. Еще раз перемешайте все компоненты. Таким образом вы приготовили основу.

Теперь следует добавлять ингредиенты опционально. Например, если вам нужно избавиться от пигментации, то возьмите еще несколько капель лимонного сока. В случае заметного старения кожи вам понадобится не больше половины чайной ложки горчицы. Если вы хотите получить лифтинг-эффект, то добавьте белок. Женщины, у которых нет проблем с давлением, могут дополнить состав маски еще 3 каплями никотиновой кислоты.

Полученную смесь нужно наносить на очищенную кожу плотным равномерным слоем, но избегайте участков кожи вокруг глаз – туда не накладывайте маску. Лягте на 15 минут и дайте маске высохнуть. Остатки тщательно смойте и увлажните кожу.

Смотрите, как приготовить универсальную маску для кожи лица: