Дитячі коси – це тренд із минулого. В моду повертаються джинси з низькою посадкою, ювелірні вироби кольору цукерок і мерехтливі тіні. Тому недивно, що маленькі косички, які кокетливо обрамляють обличчя та були частиною естетики кінця 90-х і початку нульових, стали важливою частиною на показах провідних будинків моди цього року.

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Анчал Морвані, зірковий hair-стиліст і колорист із Мумбаї, каже: "Грайлива деталь виглядає дуже ефектно на всіх типах волосся, а на створення зачіски потрібно всього кілька хвилин".

Аби повторити стильну зачіску, потрібно дотримуватися доволі простих правил. Починайте зі середньої частини волосся. Морвані радить нанести на шевелюру кілька крапель сироватки, щоб вона була більш слухняною та гладкою. Потім можна скористатися спреєм для текстурування, аби зафіксувати пасма. Тепер слід виділити 2 невеликі частини волосся спереду і починати заплітати косу. Кінчики можна закріпити кольоровими стрічками або спеціальними прозорими гумками. Зачіска матиме більш сучасний вигляд, якщо ви залишите кінчики коси розпущеними, давши джгутам можливість ледь розплутатися. Збризніть кінці косичок лаком, щоб скріпити волосини разом.

Спробуйте урізноманітнити модну зачіску самостійно. Черпайте натхнення з прикладів улюблених знаменитостей. Проте також можна експериментувати з об'ємними або щільно зв'язаними маленькими джгутами. Заплітайте коси на більших пасмах, як Дуа Ліпа, або робіть тоненькі витончені косички, як Гейлі Бібер, а бульбашкові коси Джіджі Хадід – це окремий вид hair-мистецтва. Ностальгію за 90-ми ще ефектно підтримають невеликі прикраси для волосся.

"Ви також можете спробувати пару з 2 пасм косичок (також відомих як мотузкові коси. Візьміть 2 частини волосся і спочатку скрутіть їх у протилежному напрямку, а потім обкрутіть пасма навколо себе до кінця". Варіантів безліч – вибір за вашою фантазією.

Дитячі коси – наймодніша зачіска осені 2021



Зачіска Джіджі Хадід на Тижні моди / Фото з інстаграму @dickpageface



Грубі коси Дуа Ліпи / Фото з інстаграму співачки



Дуа Ліпа обожнює косички у стилі 90-х / Фото з інстаграму співачки



Аріана Гранде з тонкими косами / Фото з інстаграму зірки



Белла Хадід залишила кінці косичок розпущеними / Фото з інстаграму моделі



Спокусливий образ Кайлі Дженнер із модною зачіскою / Фото з інстраграму зірки



Цікава інтерпретація від Гейлі Бібер / Фото з інстаграму моделі



Стильна укладка Марго Роббі / Фото з інстаграму @brycescarlett



Хвилі та коси від Кім Кардашян / Фото з інстаграму @andrewfitzsimons​



Оригінальний варіант трендової зачіски від Джіджі Хадід / Фото з інстаграму моделі